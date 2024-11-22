Ekrem İmamoğlu'ndan Tunceli ve Ovacık açıklaması: 'Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmektedir'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumların ardından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir" diyerek, "Doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Tunceli ve Ovacık açıklaması: 'Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmektedir'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 23:23

Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumların ardından tepkiler sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kayyum kararına, "Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir" ifadeleri ile tepki gösterdi.

İmamoğlu açıklamasında, "Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir" diyerek, "Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir" ifadelerine yer verdi.

"UNUTMAMAK GEREKİR"

İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Belediyelerde halk iradesi tıpkı Başkan gibi Meclis Üyelerinde de vücut bulur. Bu akşam Tunceli Belediye Başkanlığı’na ilin valisi, Ovacık Belediyemize de ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir. 

Unutmamak gerekir ki: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'"


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Tunceli #Ovacık

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