Ekrem İmamoğlu'ndan mahkeme paylaşımı: 'Kılıçdaroğlu gerekenleri söyledi'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 18:41

Güncelleme: 22.11.2024 - 18:44

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ankara Adliyesi'nde yaptığı savunmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun mahkemede gerekenleri söylediğini ifade ederek, "Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz" ifadelerini kullandı.

"TÜM TOPLUM BİLİYOR"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan davaya ilişkin yaptığı paylaşım şu şekilde:

“7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan davanın hukuki saiklerle açılmadığını tüm toplum biliyor.

Sayın Kılıçdaroğlu bugün mahkemede gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz.”