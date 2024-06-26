Bakan Tekin'in hedefinde bu kez özel okul öğretmenleri var: 'Daha ne kadar görüşeceğiz...'

Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:49

Güncelleme: 26.06.2024 - 15:50

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi akşamı Ankara’da eğitim sendikalarının başkanlarını davet ettiği bir akşam yemeği verdi.

Tekin’in yemek davetini kabul etmeyen TÖB-SEN, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş bu tür toplantıların katılımcıların kendi sorunlarını ifade edebileceği bir formatta düzenlenmesi, katılımcıların kimler olduğunun önceden belli olması gerektiği, bir fotoğraf vermekten ibaret olacağı anlaşılan bu yemekle MEB’in politikalarının meşrulaştırılmasına izin vermeyecekleri gibi gerekçelerle toplantıya katılmadı.

Tekin sendika başkanlarına gönderdiği davetiyede “eğitimin paydaşlarıyla bir araya geleceği akşam yemeği”ne çağırıyordu. Ancak davet bir süredir hakları için eylemde olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na gitmemişti.

Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli’nde önceki akşam düzenlenen toplantıya davet edilmeyen özel okul öğretmenleri otelin girişinde bakanla görüşme taleplerini dile getirerek eylem yaptı.

Bakan Tekin saatlerce süren eylemin ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yöneticileriyle görüştü.

Sendikadan yapılan açıklamada taban maaş taleplerini hayata geçirmek için alternatif yöntemlerin de görüşmede dile getirildiğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasında "Saatlerce bekleyişimizin ardından MYK heyetimiz Sayın Bakan Yusuf Tekin ve Bakanlık heyeti ile uzun süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Sayın Bakan'a, taban maaş için yetkililerle ve patron dernekleri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde biriken öneriler aktarıldı. Taban maaşın hangi açılardan zorunluluk olduğu da belirtildi. Görüşme talebe yönelik olumsuz bir yaklaşımın söz konusu olmaması açısından olumlu geçti. Taban maaşı hayata geçirebilecek alternatif yöntemler de görüşmede dile getirildi. Ayrıntıları ile ilgili görüşmek üzere 26 Haziran Çarşamba günü için Bakan Yardımcısı Sayın Kemal Şamlıoğlu ile MYK heyetimiz arasında görüşme planlandı” denildi.

Tekin’in görüşmeden çıktıktan sonra dışarıda taban maaş talebiyle açtıkları pankartın ardında bekleyen özel okul öğretmenlerinin yanına giderek “İyi bakın kendinize” dediği görüldü. Sendikanın o anlara ilişkin paylaştığı videoda Tekin bir öğretmene “Ağlıyor musun ne yapıyorsun, gözlerin yaşarmış” dedi.

"DAHA NE KADAR GÖRÜŞECEĞİZ"

Yusuf Tekin’in Meclis’te bugün yaptığı açıklamada özel okul öğretmenleriyle ilgili “Daha ne kadar görüşeceğiz”, “Sanki onları bekletiyormuşuz gibi bir algı yaratıyorlar. Bu da yanlış. Bizim zaten devam eden bir toplantımız vardı, kendileri randevusuz geldiler” sözleri dikkat çekti.

Bakan Tekin, AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin özel okul öğretmenleriyle "kısa da olsa" görüştüğünü söylemesi üzerine Tekin "Kısa değil. Kısa diyerek geçiştirmesinler" ifadelerini kullandı.

ANKA’nın aktardığına göre Tekin eğitim sendikaları ile yaptıkları toplantı hakkında şunları söyledi:

"Bizim eğitim sektöründe iş yapan sendikalarla yaptığımız toplantı saat gece 12'ye kadar sürdü. Çok verimli bir toplantı yaptık. Çıkışta da bakanlıktaki bütün ekiple beraber gayet verimli, özel sektör öğretmenleriyle oturduk konuştuk. Kısa diyerek geçiştirmesinler. Tekrar söylüyorum, bakanlıktaki bütün birim amirlerimiz oradaydı; 4 bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz. Tablo böyleyken kısa, ayaküstü bir görüşme olarak lanse edilmesin lütfen. Arkadaşlarla daha önce de görüşmüştüm. Toplamda 8-10 defa görüştük. Kamuoyuna 'görüşmüyorlar' diye lanse edilmesinden rahatsızım.

Daha ne kadar görüşeceğiz? Görüşüyoruz, sohbet ediyoruz; problemlerin çözümü için adım attığımızı, çaba sarf ettiğimizi kendileriyle paylaşıyoruz. En son da pazartesi gecesi toplantımız bitince sanki onları bekletiyormuşuz gibi bir algı yaratıyorlar. Bu da yanlış. Bizim zaten devam eden bir toplantımız vardı, kendileri randevusuz geldiler. Biz toplantımız bittikten sonra kendileriyle görüştük. Bunun bu şekilde manipüle edilmesi, bu şekilde şov malzemesi haline getirmelerinden rahatsızım."

TABAN MAAŞ AÇIKLAMASI: HER İKİ TARAFLA DA MÜZAKERELERİ YAPIYORUZ

Yusuf Tekin, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş talebiyle ilgiliyse “konuyu çözmek için gerekli adımları atıyoruz” dedi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendileriyle görüşüyoruz. Bunu onların yaptığı gibi sosyal medya üzerinden tartışmaya gerek yok. Biz arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için her iki tarafla da oturup gerekli müzakereleri yapıyoruz, sorunlarını da çözeceğiz. Biz bu konuyu çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Kendileriyle her görüştüğümüzde de söylüyoruz; iyi niyetle problemlerini çözmek için çaba sarf ediyoruz.”