Bakan Tekin'den öğretmenlere 'yeni müfredat' çağrısı: 'İtinayla uygulamanızı bekliyorum'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:24

Güncelleme: 24.06.2024 - 12:25

Tüm eleştirilere rağmen, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Yeni Eğitim Müfredatı uygulamaya girecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24-28 Haziran tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine hitap etti.

Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılına 1, 5 ve 9. sınıflarda sorumlulukları bulunan öğretmenlerimiz yeni müfredatlarının uygulanışını kavramış biçimde, eksiksiz girecekler" dedi.

Eğitim Bilişim Ağı üzerinden videolu mesajla öğretmenlere hitap eden Tekin, mesleki çalışmaların 2022 ve 2023 yıllarında mücbir sebepler dolayısıyla uzaktan hizmet içi eğitim faaliyeti şeklinde yapıldığını, 2024 yılı Nisan dönemi mesleki çalışmalarının ise Ramazan Bayramı'na denk geldiği için yapılamadığını hatırlatarak, haziran dönemi mesleki çalışmalarının ilgili yönetmeliklerin amir hükümleri ve Sayıştay'ın tavsiyesi doğrultusunda yüz yüze yapılacağını söyledi.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN TEMEL KONUSU YENİ MÜFREDAT

Mesleki çalışmaların temel konusunun ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' olduğunu vurgulayan Tekin, yeni müfredatın okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli bir şekilde uygulanacağını hatırlatarak ''Tüm öğretmenlerimizin geliştirilen öğretim programlarının 'ortak metin' bölümünü mercek altına almasını, programların felsefesini ve ortak hedeflerini içselleştirmesini istiyoruz. Bu süreçte kendi alanınıza özgü öğretim programları üzerinde de çalışmalar yaparak değişiklikleri özümsemenizi ve yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarınıza başlamanızı bekliyoruz. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenlerim ise, 'ortak metin' bölümüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra mesleki çalışmalarını illere gönderilen program doğrultusunda okul müdürlüklerince yapılacak planlamaya göre devam edecekler" dedi.

HER İLE FORMATÖR ÖĞRETMEN YERLEŞTİRİLDİ

Mesleki çalışma ile öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programları tanımasını ve kanaatlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na rapor şeklinde gönderilmesini hedeflediklerini aktaran Bakan Tekin, bunların yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin branş bazlı eğitimlerini vermek üzere her ilde yeteri sayıda formatör öğretmen yetiştirildiğini söyledi.

'PROGRAMI UYGULAMANIZI İSTİYORUM'

Tekin, eylül dönemi mesleki çalışmalarında 1, 5 ve 9. sınıf öğretmenlerinin tamamının 50-100 kişilik gruplar halinde yeni öğretim programları hakkında yüz yüze eğitim alacaklarını ifade ederek, bu eğitimler sayesinde bütün sorulara cevap verilecek biçimde programın kavranacağını vurguladı.

Bakan Tekin, "Sizler bu mesleki çalışma döneminde meselenin mantığını çözmek üzere programın özüne odaklanırsanız, eylülde uygulama aşamasına hazır hale gelmeniz için biz planlamalarımızı tamamlamış olacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılına 1, 5 ve 9. sınıflarda sorumlulukları bulunan öğretmenlerimiz yeni müfredatlarının uygulanışını kavramış biçimde, eksiksiz girecekler. Bu konuda da müsterih olmanızı istiyorum" diye konuştu.

Öğretmenlerin Yeni Maarif Modeli'nin uygulayıcısı olduğunu aktaran Tekin, "Sizlerin herkesten önce yeni öğretim programlarının felsefi altyapısına hakim olmanız, bizim için çok önemli. Programa ön yargılardan uzak durarak samimiyetle yaklaşmanızı, hepimizin aynı gemide olduğunu, öğrencilerimizin müreffeh geleceği için iş birliği ile çalışmakta olduğumuzu unutmadan, programı itinayla uygulamanızı bekliyorum" dedi.