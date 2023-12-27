Bakan Tunç duyurdu: 'Şehit' paylaşımlarıyla ilgili 202 kişi hakkında soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan ve şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığın ve 125 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada terör propagandası yaptığı ve şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullandığı iddiasıyla 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, bu kapsamda 125 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.
Ayrıca 29 ilde başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 şahsın tutuklandığını ve 39 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç, "Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir" dedi.
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