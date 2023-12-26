AKP'li Abdurrahman Uzun: Allah şehadeti helalin haramın ayrışmadığı o pahalı evlere nasip etmiyor

AKP'nin sosyal medyada önde gelen destekçilerin Abdurrahman Uzun, şehit askerlerin evlerinin görüntüsüyle ortaya çıkan yoksulluğu "din"le açıklamaya çalıştı. Uzun, "Bu evlerin içinde mertlik var, din var, iman var. Onun için Allah şehadeti böyle evlerin adamlarına nasip ediyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:11
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Pençe-Kilit harekatları sırasında şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba eviyle ilgili AKP cenahından skandal yorumlar gelmeye devam ediyor. 

Dün iktidara yakın Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın "İnsanın olduğu yerde sınıf olacak ve dolayısıyla 'sınıf ayrımı' da var olmaya devam edecek" diyerek açıklamaya çalıştığı sözkonusu evle ilgili olarak bugün de Abdurrahman Uzun akılalmaz ifadeler kullandı.

'Ak Trol' olarak adlandırılan ve AKP'nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Uzun, Karaca'nın sıvası dökülmüş ve bakımsız haldeki evi için "Evet, bu ülkede her daim şehitler kerpiç evlerden çıkmıştır, sıvasız evlerden çıkmıştır. Allah o evlere şehitlik gibi bir rütbe nişanı nasip etmiştir" demekten geri durmadı.

Uzun, konuya ilişkin  yaptığı paylaşımda "Şehadet öyle giydirmeli cepheli olan 20-30 milyon liralık büyük sitelerden lüks evlerden çıkmıyor maalesef. Senin bakışınla buralar fakir evleri olarak gözüküyor değil mi? İşte seninle benim anlaşamadığım yer burası. İşte bu evler zengin evleri. Sen zenginliği sadece para zannediyorsun. Evet belki bu evlerin sıvası yok, duvarları kerpiçten. Ama bu evlerin içinde mertlik var, din var iman var. Onun için Allah şehadeti böyle evlerin adamlarına nasip ediyor. Allah helalin haramın ayrışmadığı o pahalı evlere nasip etmiyor şehadeti Allah" ifadelerini kullandı. 


Abdurrahman Uzun Yasin Karaca Şehit

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