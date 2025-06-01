'Bakan Tunç'un kardeşinin ByLock kaydı' iddiası... İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'dan, Avukat Burak Bekiroğlu'nun tutuklanmasına tepki

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç hakkında sosyal medya paylaşımlarında bulunan iktidara yakınlığı ile bilinen avukat Burak Bekiroğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasi görüşü ne olursa olsun hiç kimsenin yalnızca hakaret ya da iftira suçlamasıyla tutuklanması, bırakın tutuklanmasını, gözaltına dahi alınmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacağını belirtti.

“ÇİFTE STANDART…”

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Hele ki bu kişi bir avukatsa, durum sadece bireysel bir hak ihlali değil, doğrudan savunmaya yönelik açık ve ağır bir tehdit haline gelir. Avukatın gözaltına alınması, tutuklanması hiçbir şekilde kabul edilemez. Daha da çarpıcı olan ise şudur: İddiaya göre iftiraya uğrayan kişi Adalet Bakanı’nın kardeşi olunca, gözaltı ve tutuklama işlemlerini ivedilikle uygulayan yargı makamları; aynı isnat Ekrem İmamoğlu’na yöneltildiğinde aynı refleksi göstermemekte, adeta hukuki duyarlılığını kaybetmektedir.

Bu açık çifte standardın adı adalet olamaz. Tutuklu bulunan tüm meslektaşlarımın derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bu talep sadece bir mesleki dayanışma değil, hukukun onuru için bir çağrıdır.”

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç’un FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'ta kaydı olduğunu iddia eden paylaşımlar yapan avukat Burak Bekiroğlu tutuklandı.

Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Öncelikle hukukun üstünlüğü ve kimseye ayrıcalık tanınmaması gerektiğini beyan ederim. Bu minvalde,

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINI GÖREVE DAVET EDİYORUM,

Terör örgütü FETÖ’nün eylemlerini gerçekleştirirken ve cehennemin dibine çukura atılarak yollanan elebaşı Gülen ile haberleşmek amacıyla kullanılan örgütsel BYLOCK haberleşme programını aktif olarak tam 1454 kere kullandığı, örgütün yurt dışı seyahatlerine katıldığı, sohbet adı altındaki örgütesel toplantılara katıldığı, örgütün bank Asya isimli terör örgütü finans kuruluşunda aktif hesap kullandığı iddia edilen ve / fakat her nasıl olduysa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı iddiası ile verdiği beyanlar etkin pişmanlık çerçevesinde olmadığı halde , bu beyanların bu minvalde kabul edilmemesi gerekirken yasa ve usule aykırı şekilde bu kapsamda değerlendirilen, Yahya Tunç hakkında yasa ve usule aykırı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın, hakkın ve adaletin tecellisi için kaldırması bakımından kanun yararına bozma yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan objektif olmak adına şahsın abisinin bulunduğu pozisyon itibariyle bu yolu tıkama ihtimali göz önünde bulundurularak, şahıs hakkında gerekirse iadei muhakeme yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu yolunun kullanılması esnasında şahsın kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca “mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi, kuvvetli suç şüphesi, delillerin değiştirilmesine teşebbüs edilmesi, isnad olunan suçun alt ve üst sınırı bakımından, tutuklamaktan elde edilecek faydanın da önemi göz önünde bulundurularak”, şahıs hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartılması gerekmektedir.”