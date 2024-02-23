Bakan Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin ilk yorum: 'Yetkisizlik nedeniyle ret kararı gerekir'

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:41

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:41

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı Davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruya ilişkin verdiği kararı değerlendirdi.

Bakan Tunç, AYM kararı hakkında "Karar verilmesine yer olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle ret kararı gerekir" dedi.

AYM'nin gerekçeli kararı henüz yayımlamadığını ifade eden Tunç, "Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur" diye konuştu.

Tunç'un konuşmasının satırbaşları şöyle;

"AYM'nin gerekçeli kararlarını görmek lazım. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı. AYM'nin gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Ondan sonra yorum yapmak daha doğru olur. Gerekçeli karar verildiğinde de bunun hangi gerekçe ile verildiğini öğreneceğiz. 84. maddede vekillik düşme nedeni yazar. Bu düşme sebeplerinden kesin hüküm nedeni ile düşme durumunda 85. maddeye göre AYM'ye başvuru yapılamaz.

Can Atalay'ın milletvekiliği de Meclis'te kesin hüküm okunması nedeniyle düşmüştür. Bu durumda AYM'ye başvuru yapılmıştır. Orada AYM'nin henüz gerekçeli kararını görmedik ama karar verilmesine olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle 'ret' kararı verilmesi gerekir. Çünkü anayasanın açık hükmü söz konusu.

Karar verilmesine yer olmadığına karar vermenin gerekçesini ancak gerekçeli kararda görebileceğiz. Eğer AYM'nin bu yöndeki kararı Meclis'te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyle ise, bu doğru değildir. Kesin hüküm kalkmamıştır. Kesin hüküm Meclis'te okunmuştur.

Ama karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar eğer ilgili bu konuda Anayasa'nın 85. maddesi gereğince AYM'ye gidemeyeceği ve ortada TBMM Genel Kurulu tarafından alınan bir karar olmadığı, çünkü sadece kesin hüküm okunuyor ve milletvekiliği düşüyor, milletvekilleri bir oylama yapmıyor. Dolayısıyla böyle bir işlem olmadığı için karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilse durum farklıdır.

Burada AYM'nin önceki iştihatları söz konusu önceki başvurularda ret kararı vermiştir. Burada farklı bir durum söz konusudur. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra göreceğiz."