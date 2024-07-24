Bakan Tunç'tan Bahçeli'ye 'sokak hayvanları' yanıtı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 13:18

Güncelleme: 24.07.2024 - 13:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında 'sokak hayvanları yasasına' ilişkin, "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır" sözleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "Kanun teklifini okusun arkadaşlar, siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar yanlış yapıyor" dedi.

''KANUN TEKLİFİNİ OKUSUN ARKADAŞLAR''

Bakan Tunç'un yapmış olduğu açıklama bu şekilde:

Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar, o teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur. Dolayısıyla insan sağlığına zarar veren tehlike arzeden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu. Dolayısıyla bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar" dedi.