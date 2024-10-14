Bakan Tunç'tan flaş 'infaz sistemi' açıklaması: '2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:35

Güncelleme: 14.10.2024 - 12:57

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da katıldığı programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ceza infaz sistemindeki değişikliklere ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek" dedi.

Kamuoyundaki iyi hal indiriminin de rahatsızlık yarattığını dile getiren Tunç, "İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak" ifadelerini kullandı.

"2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR DA..."

Bakan Tunç, "2 yıl altında ceza alan 1 yıl koşullu 1 yıl da denetimli serbestlik olunca hiç yatmamış oluyor. Burada belli bir süre cezaevinde kalması gerektiği önerdiğimiz bir husustu. Bu önemli. 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmek için kişinin ne kadar cezaevinde kalabileceğine ilişkin alternatifleri sunduk. Milletvekillerimizin takdirinde" dedi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Narin Güran soruşturmasındaki son durum sorulan Bakan Tunç, "Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. Son değerlendirmeler yapılıyor. Kimin, hangi dakikada, nerede olduğu, hangi evde kimlerin beraber olduğu tek tek belirlendi. Dosya gizli, soruşturma gizli. Oda oda herkesin nerede olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ HEDEF ALMIŞTI: BAKAN TUNÇ'TAN '3. MADDE' AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, anayasayla ilgili 3. madde tartışmaları hakkında da, "İlk 4 maddeyle ilgili kesinlikle bir tartışma olamaz. Meclis Başkanımız da bunu ifade ettiler. Meclis Başkanımız kastının bu olmadığını ifade etti. Yeni anayasaya ihtiyaç vardır" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Meclisimizin gündeminde olan 9. Yargı Paketi var. TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti, Genel Kurul aşamasında. Burada görüşülecek. Pakette yargıyı hızlandırmaya yönelik, gecikmeyi önleyecek, istinaf sürecinde, suçla ve suçluyla mücadele konusunda hususlar var. 10. Yargı Paketi'yle ilgili de hazırlıklarımız olmuştu. Meclis grubumuzda milletvekillerimiz bunu değerlendiriyor. Bu da önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacaktır. Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili hazırlığımız var. Toplumu suçtan korumak, suç işlenmesinin önlenmesi anlamında gerekli düzenlemelerin hususlarıyla ilgili neşteri vuracağımızı ifade etmişti. MYK'da da gerekli bilgilendirme için davet edildim. Orada ifade ettik. 1.5 yıldan bu yana uzun bir çalışma yaptık.

* Yargı mensuplarımızın, uygulayıcıların görüşlerini aldık. Vatandaşlarımızdan gelen görüşler var. 45 bin görüş geldi. Bunları değerlendirdik. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerimiz olacak. Ana hatlarıyla şunu söyleyebiliriz.

"2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR DA CEZAEVİNE GİRECEK"

* İki yılın altındaki suçlar bakımından, bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. 2 yıl ceza alan bir kişiye 1 yıl koşullu salıverme uygulanıyor. Basit suçlar dediğimiz ilk işlendiğinde infial oluşturan ama 2 yılın altında cezaya tekabül ettiğinde yatarın olmaması tutuklamada soruna yol açıyor. 2 yıl altında ceza alan 1 yıl koşullu 1 yıl da denetimli serbestlik olunca hiç yatmamış oluyor. Burada belli bir süre cezaevinde kalması gerektiği önerdiğimiz bir husustu. Bu önemli. 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmek için kişinin ne kadar cezaevinde kalabileceğine ilişkin alternatifleri sunduk. Milletvekillerimizin takdirinde.

"İYİ HAL" İNDİRİMİNİ TARTIŞIYORUZ

* Koşullu salıverme süreleriyle ilgili, iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulamasıyla ilgili bir değişiklik yapmıştık. Salt indirim için duruşmadaki kılık kıyafeti ile indirim alması eleştirilere neden oluyordu. Burada salt indirim için duruşmadaki hal tavırların indirime esas olamayacağına dair düzenleme yaptık ama bu da sorunu ortadan kaldırmadı. İyi halle ilgili konuyu da değerlendiriyoruz.

NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASI

* Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. Oda oda kimin nerede olduğu belirlendi. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.

GEBZE'DEKİ HAYVAN KATLİAMI

* Soruşturma başlatıldı. Kanuna aykırı uygulamalar varsa gerekli yaptırımlar gerçekleşir. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edilmişti. Bu yasa hayvanları da yaşatma ve sokakları güvenli hale getirmek içindi.

ANAYASADA 3. MADDE TARTIŞMASI

* Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma söz konusu olmaz. Meclis Başkanımız da bunu ifade ettiler. Meclis Başkanımız kastının bu olmadığını ifade etti. Yeni anayasaya ihtiyaç vardır.

EYLEM TOK VE OĞLUNUN İADE SÜRECİ

* Duruşma devam ediyor. Oradaki süreci bekleyeceğiz. Oradaki savcının iade konusundaki görüşleri de ortada.