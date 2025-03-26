Bakan Tunç'tan 'tutuklanan gazeteciler' sorusuna tartışmalı yanıt: 'Durumlarına bakalım, araştıralım'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İmamoğlu" eylemlerinde sadece işlerini yaptıkları için tutuklanan gazetecilerle ilgili olarak, "Durumlarına bakalım, araştıralım" açıklamasında bulundu. Bakan Tunç, boykot çağrılarına da tepki gösterdi. Tunç ayrıca, "Öcalan'ın ailesi İmralı'ya ziyaret için başvuru yaptı, değerlendiriliyor" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde "işlerini yaptıkları için" tutuklanan gazetecilerle ilgili olarak, "Toplumu bilgilendirmek için görev yapan bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak araştıralım durumlarını eğer eylemlere karışmış provakasyona karışmışlarsa o da doğru değil durumlarına bakalım" diye konuştu.
CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISINI HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına da tepki gösteren Tunç, "Boykot çağrısı yanlış bir politika, bu ülkenin şirketlerinin tek tek sayılması, boykota davet edilemesi doğru değil, yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçilmek lazım" dedi.
İMRALI'YA ZİYARET BAŞVURUSU
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin, İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Değerlendiriliyor. Daha önce de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. hükümlülerin hakları kapsamında değerlendirilecek" dedi.
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