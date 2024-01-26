Bakan Tunç'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına ilişkin ilk yorum

Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:30

Güncelleme: 26.01.2024 - 16:30

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı 'soykırım' davasında ilk kararı okudu. Mahkeme, İsrail'in, askerlerinin soykırım yapmasını önlemek için yetkisi dahilindeki tüm önlemleri alması ve insani durumu iyileştirmek için adımlar atması gerektiğine hükmetti.

Sözlerine, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılara işaret ederek başlayan Başyargıç Joan Donoghue, Gazze'deki kayıplardan 'endişe duyduklarını' dile getirdi. Donoghue, "İnsanlık dramının farkındayız" dedi.

Donoghue, İsrail'in soykırım davasının reddedilmesi talebini reddettiklerini duyurdu, dosyanın esastan görüşüleceğini açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı, soykırım davasında İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede ispatladığına' hükmetti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Lahey'deki kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"İsrail’in BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararı vermesi, Filistin’de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumludur.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir.

7 Ekim’den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir."