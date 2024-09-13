Bakan Tunç'tan yeni 'Narin Güran' cinayeti açıklaması: 'Değerlendirmeler sakıncalı'

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:21

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:53

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturmada gelinen sürece değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklu 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ediyor. 91 doku örneği Diyarbakır'da ve İstanbul'da incelemeye tabi tutuldu. Patolojik kimyasal tetkikler yapılıyor. İfadeler alındı. Şu anda adli soruşturma devam ediyor. Delillerin titizlikle değerlendirilmesi gerekecek" dedi.

'DEĞERLENDİRMELER SAKINCALI'

Tunç, "İfadelerden yola çıkarak bir takım değerlendirmeler yapacak savcılarımız. Adli Tıp incelemesi zaman alacak, failler ortaya çıkacak. Soruşturma gizli, bazı değerlendirmeler sakıncalı. Narin'e kıyanlar cezasını alacak. Narin'e kıyanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılacaktır" ifadelerini kullandı.

TUTUKLU SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Öte yandan Soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran’ın (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı. 15 yaşından küçük olan diğer işçisi R.A. ise 15 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

Narin Güran’ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.