Bakan Tunç'tan yeni 'TÜSİAD' açıklaması: 'Tamamen ideolojik, siyasi düşünceler...'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:02

Güncelleme: 14.02.2025 - 16:03

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Bartın'daki Ulus Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Tunç, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarına tepki gösterdi ve TÜSİAD'ı hedef aldı.

"TAMAMEN İDEOLOJİK, BİRTAKIM SİYASİ DÜŞÜNCELERLE..."

Aras'ın açıklamalarını “yargı ve siyaseti yönlendirme çabası” olarak nitelendiren Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Maalesef dün genel kurullarında yapmış oldukları talihsiz açıklamalar hukuk devletiyle bağdaşan açıklamalar değildir. Hiçbir organ, makam, mevki veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde dahi bulunamaz. Anayasamızın 138. maddesi böyledir.

Tavsiye ve telkinde bile bulunamayacağınız noktada yürüyen soruşturmalarla ilgili, dosyanın içeriğiyle ilgili hiçbir bilginiz olmadan, tamamen ideolojik düşüncelerle, birtakım siyasi düşüncelerle, özellikle birtakım karşıtlıklarla kürsüye çıkarak bazı ifadeler kullanmanız, ‘Suç vardır ya da yoktur bilmeyiz ama bunlar yanlıştır’ dememin nasıl bir mantığı olabilir. Böyle bir mantık olabilir mi? Hem diyorsunuz ki, ‘Suç vardır ya da yoktur, neden böyle soruşturmalar yapılıyor?’ Suç varsa değerlendirecek olan tarafsız ve bağımsız yargıdır, ona yargı karar verir.

"BU SÖZLERİ REDDEDİYORUZ"

"Maalesef son zamanlarda yargının yürüttüğü soruşturma ve kovuşturmalar üzerinden adalet sistemimize yönelik, yargı teşkilatımıza yönelik sözlü saldırıların arttığına şahit olmaktayız" diyen Tunç şöyle devam etti:

"Dün de geçmişte de vesayetçi anlayışın yanında duran, sicili bu anlamda kötü olan bu iş adamları derneğinin yöneticisinin ifadelerini kabul etmek mümkün değildir. Milletimiz de bundan rahatsız olur. Yargı bağımsızlığını hedef alan bu sözleri reddediyoruz. Yürüyen soruşturmalarla ilgili ‘Hem suç vardır, hem yoktur.’ Ya vardır ya yoktur.

Söyledikten sonra eleştiriye devam etmenin gerçekten bir mantığı yoktur. Bu sözler yargıyı, hukuk devletini hedef alan, yargıyı ve siyaseti yönlendirmeye çalışan söylemler olduğunun ve artık bunların eski Türkiye’de kaldığını söylüyoruz. Bunlar hala eski Türkiye’de kalmışlar maalesef."

"YARGIYI ETKİLEMEYE YÖNELİK SÖYLEMLERDEN KAÇINMAK GEREKİR"

"Sivil toplum kuruluşları görüşlerini sonuna kadar açıklayabilir, özgür bir ortam var ama bu açıklamayı yaparken Anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde de yürüyen soruşturmalarla ilgili yargıyı etkilemeye yönelik beyanlardan kaçınmak gerekir" diyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş adamları 22 yıl önceki Türkiye’deki yatırım ortamıyla bugünkü yatırım ortamını kıyasladığımız zaman arada dağlar kadar fark vardır. Türkiye’deki hukuk düzeni ve güvenliğinin tahkim edilmesi sayesinde bu yatırım ortamı gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Eğer Türkiye’de yatırım ortamı gelişmeseydi, hukuk güvenliği sağlanmasaydı bugün gerek ihracatta, gerek yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde bu denli başarı sağlanabilir miydi?

Bu güven ortamı sayesinde 2002’de 36 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 260 milyar doların üzerine nasıl çıkmıştır? Türkiye’deki üretim, yatırım ortamı, hukuk güvenliği olmasa üreticileri organize sanayi bölgelerini fabrikalarla doldurabilir miydi? Bunu en net görecek olan iş adamlarımızdır, sanayicilerimizdir ve görüyorlar ve özellikle o söylemleri tasvip etmeyen geniş bir sanayici kitlesi var."