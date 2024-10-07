Bakan Uraloğlu açıkladı... Discord radara girdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tehdit, şantaj, cinsel içerikli sohbet gibi yayınlar yapıldığı ortaya çıkan 'Discord' uygulaması hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Biraz içeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil gerçekten." ifadelerini kullandı.
Türkiye’de bazı Discord grupları üzerinden yapılan sohbetler, şantajlar, cinsel içerikler, zorlama ve tehditler ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan videoda bir kız çocuğu bu gruptaki kişiler tarafından kendine zarar vermeye zorlandığını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kurgu olduğu belirtilen görüntüsü sonrası, Discord için harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Discord' uygulaması hakkında yaptığı açıklamada "Gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"Şimdi bu benim de tabi biraz radarıma girdi. Mesela burada doğrudan siz oraya üye olamıyormuşsunuz. Birisinin referansıyla üye olabiliyormuşsunuz. Tamamen böyle bir altyapısı var. Esasında bu durum oraya girişleri biraz zorlaştırıyor, disipline ediyor da diyebiliriz. Biraz içeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil gerçekten.
Haftaiçi hem İçişleri, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile yoğun bir mesai yürüttük. Discord başta olmak üzere. Bu konuda yapılması gerekenler noktasında istişare ettik. Önümüzdeki günlerde belli önlemlerin alınması gerekecektir. Biz bu önlemleri alacağız inşallah. Aile, çocuklar hepimizin en değerlisi, ona hepimiz sahip çıkmalı diye düşünüyorum."
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