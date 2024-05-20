Bakan Uraloğlu'ndan helikopter kazasına ilişkin açıklama: 'Sinyal sisteminin olmadığı görüldü'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin, "İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. Maalesef sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığı görüldü" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:49
Bakan Uraloğlu'ndan helikopter kazasına ilişkin açıklama: 'Sinyal sisteminin olmadığı görüldü'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, "Helikopterin düştüğü alan bizim deniz ve hava arama kurtarma sorumluluk sahamız içerisinde bulunduğu için bütün hava ve bütün deniz araçlarının sinyallerini de biz takip ediyoruz. İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafıyla hemen iletişime geçtik ama maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını belirledik. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşer, ama düşmedi" dedi.

"İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İran'dan alınan bilgilerle ilk etapta Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları, Genelkurmay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlıklarıyla gerekli iş birliğiyle sürece katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Bu kazalar gerçekten üzücü. Bundan, hava güvenliğinin, seyrüsefer araçlarının emniyetinin ne kadar kıymetli olduğu, hava şartlarının her şeye rağmen mutlaka dikkate alınması gerektiği noktasında sonuçlar çıkarabiliriz. Sayın Reisi'ye Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.


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