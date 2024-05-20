Rusya, helikopter kazasında devreye giriyor: 'Soruşturmada yardım sağlayacağız...'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:08

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:15

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik Rusya'dan peş peşe taziye mesajları geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi “seçkin bir siyasetçi” olarak niteledi ve ölümünün “telafisi mümkün olmayan bir kayıp” olduğunu söyledi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin başına gelen yıkıcı trajedi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ülkenizin diğer bazı önde gelen devlet liderlerinin hayatlarına mal olan uçak kazası dolayısıyla en derin taziyelerimizi kabul buyurunuz. İbrahim Reisi, hayatını anavatanının hizmetine adamış seçkin bir siyasetçiydi. Yurttaşlarının haklı saygısına ve ülkesinin ötesinde yüksek itibara sahipti. Rusya'nın gerçek bir dostu olarak, ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine paha biçilmez katkılarda bulunmuş ve bu ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması için büyük çaba sarf etmiştir.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Ölenlerin seçkin siyasi kişiler, İran devletinin çıkarlarını savunan "gerçek vatanseverler" olduğu değerlendirmesinde bulunan Lavrov, şunları söyledi:

"Rusya'da Reisi ile Abdullahiyan gerçek güvenilir dost olarak biliniyordu. Onların karşılıklı yarar sağlayan Rusya-İran işbirliğini ve güvene dayalı ortaklığı güçlendirmedeki rolleri paha biçilmez. Ölenlerin aile ve yakınlarına, İran halkına içten başsağlığı diliyoruz. Bu kederli zamanda düşüncelerimiz ve kalbimiz sizinle."

SORUŞTURMADA YARDIM SAĞLAYACAK

Öte yandan, Rus Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vyacheslav Nikonov, Rusya'nın, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin ölümüyle ilgili soruşturmaya yardım edeceğini söyledi.

Nikonov, daha önce kayıp helikopterin aranmasında yardım teklif eden Rusya'nın “doğal olarak soruşturmada da yardım sağlayacağını” kaydetti.

Nikonov, “Uzmanlarımız bu tür durumların soruşturulması konusunda oldukça iyi deneyime sahipler” dedi.