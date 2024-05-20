Eski İran Dışişleri Bakanı Zarif: Helikopter kazasından ABD sorumlu

Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:03

Güncelleme: 20.05.2024 - 11:03

Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın “şehadeti” dolayısıyla başsağlığı diledi.

Zarif, Abdullahiyan'ı “sevgili kardeşim” olarak niteledi.

Instagram'da yayınladığı mesajda kaza haberinin “acı verici” olduğunu belirten Zarif, “Şehitler için Allah'tan rahmet, hayatta kalanlar için huzur ve sabır, İran halkı için dayanışma ve ilerleme diliyorum” ifadelerini kullandı.

KAZADAN ABD'Yİ SORUMLU TUTTU

Zarif, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetinin ölümü üzerine ABD'yi sorumlu tuttu.

Zarif, İran Radyo Televizyon Kurumu'na (İRİB) yaptığı açıklamada da, "Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düşmesiyle ilgili trajedide suçlu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen uçak ve uçak parçaları satışına ambargo uygulayan ABD'dir" dedi.

Zarif, bu olayın ABD'nin İran'a karşı işlediği suçlar listesine dahil edileceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.