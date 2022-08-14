Bakan Varank: Biz Samanyolu Galaksisi dediğimizde, muhalefetin aklına 'saman' geliyor

14 Ağustos 2022 Pazar, 16:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış ve toplantı için Bartın'a geldi. Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Varank, Vali Nurtaç Arslan'dan brifing aldı, kentteki sanayicilerle basına kapalı toplantı yaptı.

AKP'nin kuruluş yıl dönümünü partililerle pasta keserek kutlayan Varank, İl Başkanlığı önünde partililere hitap etti.

"TÜRKİYE'DE VESAYET REJİMİYLE BÜYÜK KAVGALAR VERDİK"

Varank, Karadeniz'in barış deniziyken şu anda iki komşunun savaşına şahitlik ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"'Bu savaşı kim durdurabilir, bu iki ülke arasında arabuluculuğu kim yapabilir?' dediklerinde bütün dünya ülkeleri Türkiye'yi gösteriyor. 'Dünyada tahıl krizi var, milyonlarca insan aç kalabilir, bu işe çareyi kim bulabilir?' dediklerinde, 'Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan bulabilir.' diyorlar. Biz 21 yılda büyük mücadelelerle, büyük kavgalarla bu ülkeyi vatandaşlarımızın hak ettiği konuma yükseltmek için çalıştık."

Varank, "Türkiye'de vesayet rejimiyle büyük kavgalar verdik. Yeri geldi askerin, yargının içerisindeki gruplar bu ülkede kendi iktidarını oluşturmaya çalıştı. Bürokrasi kendi bağımsızlığını ilan ederek bu ülkeye tahakküm etmeye çalıştı. Yeri geldi bizzat darbe teşebbüsünde bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milletinden aldığı güçle, özellikle arkasında dimdik duran teşkilatımızdan aldığı güçle bu mücadeleyi en güzel şekilde verdi" ifadelerini kullandı.

"2023 SEÇİMLERİ DÖNÜM NOKTASI"

Bartın'da sanayi yatırımı için arsa arayanların olduğuna dikkat çeken Varank, "21 yıl önce adeta bir köy gibi olan bu şehrin merkezinde size deseydim ki, 'sanayiciler gelecek, yatırım yapacak yer arayacaklar', siz bana inanmazdınız. Bugün biz Bartın sanayisinin geldiği noktayı konuşuyoruz. 'Turizmde hangi yatırımları fazla yaparız, buraya daha fazla turist çekeriz, buraya yurt dışından kruvaziyer gemiler nasıl gelebilir, tarımda hangi destekleri verir, daha ileri gideriz?' bunu konuşuyoruz. Bu başarı hikayesini devam ettirmek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi talimat alan bir ülke değil, talimat veren tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti haline getirmek ve devam ettirmek istiyorsak, 2023'te yapacağız çalışmalar çok önemli. 2023 dönüm noktası" değerlendirmesini yaptı.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI: AKILLARINA 'SAMAN' GELİYOR

Türkiye'de yapılmamışları yaptıklarını, plan ve projelerinin muhalefetin yanına bile yanaşamayacağı ufukta olduğunu söyleyen Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, 'Bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız!' 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bandından inmeye başlayacaklar. Biz diyoruz ki uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı. Eğer Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız. Çocuklarımız Samanyolu Galaksisi'ni araştırarak geleceğe dair planlar yapmalılar. Biz Samanyolu Galaksisi dediğimizde muhalefetin aklına ne geliyor biliyor musunuz? Sadece saman geliyor. İşte böyle vizyonsuz bir muhalefetin bu ülkeye vereceği hiçbir şey yok."