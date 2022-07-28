Mustafa Varank ile Fuat Uğur arasında elektrikli traktör davası

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:11

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açtığı hakaret davası nedeniyle 21 bin 650 lira tazminat cezasına çarptırıldığını ve hakkında icra takibi başlatıldığını açıkladı.

Elektrikli traktörle ilgili yazdığı bir yazı nedeniyle Mustafa Varank'ın kendisine 'tetikçi' diyerek dava açtığını belirten Uğur "Benim arkamda bir devlet erki ve hukuk gücü de yok. Bakan Varank haciz kararı çıkartarak 21 bin 650 lirayı tahsil etmek üzere icra takibi başlattı. Yaklaşık 40 yıldır bu meslekteyim. Başladığımda Varank muhtemelen iki üç yaşında çocuktu. Dişimle tırnağımla mücadele ettim. Hep HELAL PARA kazandım. Boğazımdan hak etmediğim bir kuruş bile geçmedi. Ama Mustafa Varank benden alacağı parayı hak etmedi" ifadelerini kullandı.

KİRİŞÇİ'YE TEPKİ

Uğur, "Elektrikli traktör kavgamın bana bedeli icra takibi ve haciz oldu" başlıklı yazısında 'Elektrikli traktör ne zaman üretime geçecek' sorusuna "Elektrikli traktör benim ilgi alanımda değil. Elektrikli traktörü gerekirse TOGG yapar” ifadeleriyle cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye de tepki göstedi. Uğur, "Çiftçinin mazot kaynaklı maliyet girdileriyle canının yandığı, tedarik zincirinde hep akaryakıt maliyetlerinin gündeme getirildiği şu dönemde tarım ürünlerindeki fiyat artışları acaba ilgi alanında mı Sayın Bakan’ın onu merak etmekteyim. Oysa elektrikli traktör bir buçuk yıl öncesinden çiftçiye ulaşsaydı çok farklı olabilirdi her şey" dedi.

'VARANK PARANIN HELAL PARA OLUP OLMADIĞINI DÜŞÜNSÜN'

Uğur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın mazotlu traktör üreten sanayicilerle bir araya gelerek elektrikli traktör hakkında açıklama yaptığı toplantıya, elektrikli traktörü üreten sanayici Önder Yol'un neden çağrılmadığını sorması üzerine 'tetikçi' diyerek hakaret ettiğini ve dava açtığını söyledi.

Varank'ın açtığı tazminat davasının 'fikir ve ifade özgürlüğü' çerçevesinde reddedildiğini aktaran Uğur, "Ama Varank, davayı temyiz ederek, İstinaf Mahkemesinde zorlama gerekçelerle, hukuk skandalı sayılabilecek bir kararla bu davayı lehine sonuçlandırmayı başardı" dedi.

Hakkında icra takibi başlatarak 21 bin 650 liralık haciz kararı çıkarttığını ifade eden Uğur, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Zaten benim için beklenen bir sonuçtu. Benim arkamda bir devlet erki ve hukuk gücü de yok. Bakan Varank haciz kararı çıkartarak 21 bin 650 lirayı tahsil etmek üzere icra takibi başlattı. Yaklaşık 40 yıldır bu meslekteyim. Başladığımda Varank muhtemelen iki üç yaşında çocuktu. Dişimle tırnağımla mücadele ettim. Hep HELAL PARA kazandım. Boğazımdan hak etmediğim bir kuruş bile geçmedi. Ama Mustafa Varank benden alacağı parayı hak etmedi. Bu paranın onun için HELAL PARA olup olmadığını tekrar bir düşünsün.

Tabii ki haciz gelmesin diye bu parayı ne yapıp edip ödeyeceğim. Kendisinin ne yaptığını, ne yapmak istediğini, “fikir ve ifade özgürlüğü kavramıyla ilişkisi”nin ne düzeyde olduğunu çok iyi biliyorum. Bilmeyenler, hakikati zamanı gelince acı biçimde öğrenecekler. Hep öyle olmuyor mu zaten"