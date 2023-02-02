Bakan Varank: Bizim yaptıklarımıza altılı masanın hayalleri bile erişemez

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 20:59

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 23:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Para Sohbetleri programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında "Türkiye dün sadece, bilimin, teknolojinin ve üretimin pazarıydı" ifadesini kullanan Varank, şöyle konuştu:

"Bugünse bilimin, teknolojinin, üretimin önde gelen merkezlerinden biri hâline geldi. Sanayi ürünlerinin domine ettiği ihracatımızın küresel ihracat pazarından aldığı pay giderek yükseliyor. Sanayide katma değerli üretim artıyor. Türk sanayisi dünya pazarlarında üst sıralara tırmanıyor. Güneş paneli, demir çelik, beyaz eşya ve ticari araç üretiminde Avrupa birincisiyiz. Küresel inovasyon endeksinde son 3 yılda 14 sıra birden atladık. Küresel ekonomi zorlu süreçlerden geçerken Türk sanayii yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam ediyor. Gönül isterdi ki, yaptıklarımızdan bahsederken Altılı Masa'nın temsilcileri de burada olsun. Çünkü belli ki, bakanlığımızın politikaları hakkında en ufak bilgileri yok. Kamuoyuna ilan ettikleri Mutabakat Metni'nde, halihazırda yaptığımız her şeyi kendilerine hedef olarak koymuşlar. İşte biz o yüzden diyoruz ki, bizim yaptıklarımıza Altılı Masa'nın hayalleri bile erişemez."

"İŞ DÜNYASINI TEHDİT EDEN BİR MUHALEFET PARTİSİ VAR"

Cumhuriyetin 100'ncü yılında vatandaşların ve iş dünyasının doğru kararlar vererek ülkeyi rotasında tutacağına inandığını belirten Varank, "Zaman zaman, iş dünyasıyla bir araya geldiğimi ifade ettim. İş dünyasıyla bir araya geldiğinde kendilerini siyasi anlamda mutlaka vizyon karşılaştırması yapmalarını tavsiye ediyorum. Bakın bugün iş dünyasını tehdit eden, yatırımcıları tehdit eden, Türkiye'den kovmaya çalışan bir muhalefet partisi var. Müteahhitleri geldiğinde içeri atmakla tehdit eden bir muhalefet partisi var. İş dünyasının bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Birisi sizi tehdit ediyorsa buna en yüksek tepkiyi de yine iş dünyasının vermesi lazım. Ben bunu TOBB'a da söylüyorum. Farklı iş dünyası organizasyonlarına da söylüyorum. Eğer, müteahhitleri tehdit eden bir muhalefet partisi varsa evet bir siyasi olarak bunun cevabını veriyoruz. Biz kendilerine gerekli cevapları söylüyoruz ama Müteahhitler Birliği'nin çıkarak konuşması lazım; 'Kardeşim sen nasıl bir müteahhidi tehdit edebilirsin? İş dünyasını nasıl tehdit edebilirsin? Beni tehdit ederek mi benden oy almaya çalışıyorsun?' diye bunu açık yüreklilikle ifade edebilmesi lazım" dedi.

Konuşmasının devamında Varank, "Onun için biz diyoruz ki, kim gerçekten ekonomiden yana, kim özel sektörden yana? Yine aynı muhalefet partisinin lideri ne diyor? 'Yirmi yılda Türkiye'de fabrika mı kuruldu?' diyor, 'Devlet 20 senede çimento fabrikası mı kurdu diyor? AK Parti çimento fabrikası mı kurdu' diyor? Türkiye'nin dünyanın en büyük çimento ihracatçılarından biri olduğunun farkında bile değil. Ben soruyorum iş dünyasına, siz geldiğinde çimento fabrikası kuran bir iktidar mı istersiniz? Yoksa iş dünyasına gerekli teşvikleri vererek onların önünü açan bir iktidar mı istersiniz? İşte bu iki vizyonu mutlaka iş dünyasının karşılaştırması buna göre 2023'te karar vermesi lazım. Biz Türkiye'nin kalkınmasının bilimden, teknolojiden, üretimden geçtiğinin farkındayız ama bunun özel sektörün eliyle yapılacağını da biliyoruz. Devletin kurduğu bir çimento fabrikasının dünyada artık rekabetçi olma şansı yok. İş dünyasının Türkiye'nin önünü açacağının farkındayız. Hamdolsun, bugün 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa iş dünyası, iş dünyası sayesinde bunu başarabiliyoruz" ifadelerini kullandı.