TÜMTİS'ten Bakan Varank'a 'Getir' tepkisi: 'Önce kuryelerin sorunlarını çözün'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yeni yıla “Getir” ismiyle bilinen kurye firmasında “kuryeli” yaparak girmesi tartışma yarattı. Varank, “Getir” firmasının tulumunu giyerek sisteme düşen bir siparişi götürdü. Varank’ın kuryeliği bakanlığın sitesinde manşetten duyuruldu.

Bakan Varank konuya ilişkin yaptığı konuşmada, “Kurye arkadaşlarımız neler yaşıyorlar biraz onlarla ilgili farkındalık olsun diye yılbaşı akşamını onlarla geçirelim, hatırlarını soralım istedik. Bizim açımızdan da farklı bir tecrübe oldu. Kurye arkadaşlarımız gerçekten kar kış demeden, vatandaşlarımız evlerinde güvenle huzur içinde ürünlerini alabilsinler diye büyük bir gayretle çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

"ÖNCE SORUNLARI ÇÖZÜN"

Türk-İş’e bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Başkanı Kenan Öztürk ise durumu “Kurye arkadaşlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik adım atılmıyor. Çıkıp şov yapılıyor, bir firmanın reklamı yapılıyor” şeklinde değerlendirdi.

Kuryelerin sorunlarının kamuoyuna yansıdığını söyleyen Öztürk şöyle konuştu: “Pandemi sürecinde de kuryelik ivme kazandı. İşsiz kalan gençler de bu işe yöneliyor. Ancak esnaf kuryelik gibi garabet bir sistem var. Düşük ücret, ağır iş yükü, yoğun çalışma saatleri, güvencesizlik, iş cinayetleri... Sendikasızlık da en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Bu alana yönelik birçok adım atılması gerekiyor. Sendikalaşma önündeki engeller kaldırılmalı. Ancak sanayi bakanı çıkıyor şov yapıyor, reklam yapıyor.”

İŞ CİNAYETLERİNDE TRAFİK KAZALARI İLK SIRADA

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2022’nin 11 ayında iş cinayetlerinde en az 1658 işçi yaşamını yitirdi. İş kollarına göre iş cinayetlerinin ilk sırasında inşaat-yol’da yüzde 20, taşımacılıkta ise yüzde 12 oldu.

İş cinayeti nedenleri arasında ise trafik-servis kazaları yüzde 23 ile ilk sırada yer aldı. Trafik-servis kazası nedeniyle 376 işçi yaşamını yitirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kazaları İstatistikleri’ne göre ise 2022 yılının 11 ayında ölümlü ya da yaralanmalı 54 bin 7 motosiklet kazası oldu.