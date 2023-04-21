Bakan Varank TOGG'unu yıkadı, sosyal medyada tepki çekti: 'Yıkama makinesi bir dakikada bir öğretmenden çok kazanıyor'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da katıldığı iftar programından, AKP iktidarı tarafından 'yerli otomobil' olarak pazarlanan TOGG ile ayrıldı ve oto yıkama istasyonuna gitti. Varank, TOGG'u burada sabunlu süngerle temizledi ve su sıkarak yıkadı. O anları sosyal medyadan paylaşan Varank, kendisini ekonomik krizi hatırlatan yurttaşlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank AKP İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
İFTARDAN TOGG İLE AYRILDI
Burada partililerle iftar yapan Bakan Varank, program sona erdiğinde kendisinin kullandığı 16 BRS 99 plakalı kırmızı TOGG marka otomobille bölgeden ayrıldı.
Kent merkezindeki bir oto yıkama istasyonuna gelen Bakan Varank, TOGG'u elleriyle yıkadı. Gömleğinin kollarını kıvırıp sabunlu sünger ile TOGG'un temizleyen Varank, ardından su sıkarak işlemi tamamladı.
İstasyonda çalışanların ilgi ile izlediği Bakan Varank, temizlik işleminin ardından yine TOGG'a binerek uzaklaştı.
Varank o anları sosyal medyadan "Bayram temizliği" notuyla paylaştı.
Bayram temizliği ???? pic.twitter.com/RMiSGIvXJe— Mustafa Varank (@varank) April 20, 2023
"KEŞKE BİZ DE ALABİLSEK AMA..."
Bakan Varank'ın o paylaşımı, yüksek enflasyon altında geçim mücadelesi veren yurttaşların yorumlarıyla doldu. Birçok kullanıcı, Bakan Varank'a gençler için araba olmanın bir hayal olduğunu söylerken, birçok kullanıcı da Varank'a ekonomik krizi hatırlattı.
İşte o yorumlardan bazıları...
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