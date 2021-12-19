Bakan Varank'tan, Erdoğan'ı eleştiren DEVA Partisi lideri Babacan'a 'köpek' benzetmesi

19 Aralık 2021 Pazar, 13:39

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert sözlerle hedef aldı.

Ali Babacan, dün İstanbul’da partisinin Kadıköy ilçe kongresinde konuştu. Babacan burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Babacan'ın "Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" sözleri ise AKP'liler tarafından tepkiyle karşılandı.

BABACAN'A "KÖPEK" BENZETMESİ

Babacan'ın konuşması üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, DEVA Partisi liderini Arapça'da "köpek" anlamına gelen "kelp" sözüyle hedef aldı.

Katıldığı bir televizyon programında, AKP ve FETÖ'nün bürokraside kol kola girmesini “farklı darbecileri tasfiye etmek için” şeklinde gerekçelendiren AKP MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı'nın paylaşımını alıntılayan Varank, "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" dedi.