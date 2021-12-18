Ali Babacan, 'pişmanlığını' açıkladı: Keşke konuşsaydım...

18 Aralık 2021 Cumartesi, 09:57

2002–2015 yılları arasında 13 yıl dışişleri ve ekonomi bakanlığı yapmış olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP saflarında olduğu dönemle ilgili bir pişmanlığını dile getirdi.



Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplayan Babacan, ekonomideki son gelişmeler üzerine konuşurken "Şu anda ülkeyi yönetenlerin kasıtlı olarak aldığı kararlarla attığı adımlarla gerçekleştirdiği bir çöküşü yaşıyoruz. Bu durumun nasıl bir felakete yol açtığını insanlar birkaç ay sonra anlayacak. Çok yaygın bir yoksullaşma olacak. Bu krizde zengin ve fakir arasındaki uçurum daha da artacak" ifadelerini kullandı.

Erken seçimin hemen olması gerektiğini belirten Babacan, "Orta direk çöküyor şu an. Zengin daha zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. Böyle bir tabloda derhal seçime gitmeli. Fakat daha gitmez, Erdoğan '1,5 senem daha var' diyor" şeklinde konuştu.

"FELAKETE GÖTÜRECEĞİNİ GÖRÜYORDUM"

Cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen Babacan, "Ben 6 yıldır yokum. Kendi sorumluluk alanlarımda yaptığım çalışmalardan benim işim rahat. Ancak yapmadığım söylemediğim keşkelerim var. Mesela 2017 referandumunda 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsü oldu, OHAL ilan edildi hemen 6 ay sonra anayasa değişikliğine başlandı. Referanduma giderken hazırlık gizli tutuldu. Anayasa değişikliği hazırlandı ve birden gündeme geldi. Çok hızlı bir şekilde Meclis'e sunuldu. Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben görüyordum. Ama bunu kamuoyuna açıkça konuşmadım. 2015 Ağustos'ta bir karar aldım 'ben artık konuşmayacağım, artık sessiz bir şekilde eski hayatıma döneceğim dedim' ama keşke konuşsaydım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.







