Bakan Vedat Bilgin, Amasra'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında Enerji Bakanlığı'na yüklendi

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dikkat çeken çıkışlar yaptı. Amasra’da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında üstü örtülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nü (MAPEG) suçladı.

BİLİRKİŞİ ELEŞTİRİSİ

Faciaya ilişkin bilirkişi raporlarında sorunlar olduğunu kaydeden Bilgin, “İşçilerin soluk alması için ölçülen bir hava değeri var, bir de tehlike oluşturabilecek muhtelif partikülleri ölçmek için bir hava değeri var, onların ikisini birbirine karıştırmışlar” dedi. Bilgin, AKP döneminde yaşama geçirilen ve “patrondan maaşlı denetim” olduğu için tepki çeken uygulamayı eleştirdi. Bilgin, “İş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alıyorlar. Patronların ödediği iş güvenliği müessesi işleyebilir mi” diye sordu. CHP’li Ali Şeker, bunun üzerine “Senelerdir söylüyoruz” karşılığını verdi.

‘KAPATTIK, YARGI AÇTI’

Bilgin, Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğunun müfettişler üzerinden tespit yapıp rapor hazırlamak olduğunu belirterek “2015 yılında bu madeni kapatmışız. Her yıl da bu madene ceza kesmişiz” dedi. CHP’li Yıldırım Kaya, “Kim yeniden açtı?” diye sordu. Bilgin, işletmenin yargı kararıyla açıldığını söyledi, “Sadece madeni işletmeye açmamışlar, madeni kapatan müfettişlere de tazminat davası açmışlar, dava devam ediyor” diye ekledi. Bu madenin sorunlu olduğunu bütün raporlarında ortaya koyduklarını savunan Bilgin, “MAPEG denilen Enerji Bakanlığı bünyesinde olan yapının da bu işletmelerin ruhsatlandırılması ve işletilmesine onay verdiğinin bilinmesini isterim” diye konuştu.

‘20 YILDIR İKTİDARSINIZ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sayın bakan güzel bir sunum yaptı ancak sanki 20 yıldan beri Türkiye’yi yöneten hükümetin bir üyesi gibi değil de yeniden bakanlığa aday gibi bir konuşma yaptı” dedi.

CHP’LİLERDEN PANKARTLI PROTESTO

CHP’liler, komisyonda “EYT, erken emeklilik değil, hakkımız olanı istiyoruz”, “Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, hakkını istiyor”, “Binlerce taşerona kadro verilmedi” yazılı pankartlar açtı.

EYT ARALIKTA, SÖZLEŞME BU AY GELİYOR



Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmelilerle ilgili düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Sözleşme düzenlemesini gelecek hafta veya bu ay içerisinde uygulamaya geçireceklerini belirten Bilgin, EYT’yi aralık ayı içerisinde Meclis’e sunacaklarını dile getirdi. EYT düzenlemesinin ayrıntılarını da anlatan Bilgin, “İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil” dedi.

EYT için “Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var” açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu: “EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1.5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince ‘prime takılanlar’ gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Olmayacak çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5 bin ve 5 bin 400.”

‘MİLLETE DOĞRU SÖYLEYİN’

Bilgin, EYT bekleyenlerin yüzde 87’sinin bir işte çalıştıklarını belirterek “Özel sektörde kıdem tazminatı sorunu olacaktır” diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, EYT’lilerin sayısının, Bilgin’in açıkladığı gibi olmadığını savundu. Bekaroğlu, “1.5 milyon değil, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 milyon 936 bin kişi emekliliği hak edecek. Devam eden yıllarda yaklaşık 5 milyon insan emekli olacak. Bunu millete doğru olarak söyleyin” dedi.

Bilgin ayrıca, enflasyonun ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını yapacaklarını söyledi. Bilgin, enflasyonun her gün ücretleri aşındırdığını kabul ederken asgari ücret veya diğer ücret düzenlemelerinin “enflasyonu sarmala dönüştürmeyecek bir düzende kalması” gerektiğini söylemesi de dikkat çekti.

SGK’nin gelirinin 952 milyar lira, giderinin de 1 trilyon 40 milyar lira olduğuna işaret eden Bilgin, kurumun 88 milyar lira açık verdiğine dikkat çekti.