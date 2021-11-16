Bakan Yanık'tan uyuşturucu açıklaması: CHP'yi hedef aldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili açıklamasında CHP'yi hedef aldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi.
Twitter hesabından CHP'li Ağbaba'ya cevap veren Bakan Yanık, "Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.
"Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız" diyen Bakan Yanık, açıklamasının devamında CHP'yi hedef alıp "Skandal kapatılmasın diyen CHP'li vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır" diye yazdı.
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