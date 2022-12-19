Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan kiradan yakınan esnafa 'mülk sahibi olma' duası
Niğde'ye gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, esnafı da ziyaret etti. Gürcan'ın “Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl” diye sorduğu esnaf, "Kiraları arttırmasalar yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük" karşılığını verdi. Bakan Yardımcısı Gürcan ise "İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun” dedi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bugün Niğde'ye geldi. Bakan Yardımcısı Gürcan, yanındaki bürokratlarla birlikte ziyaret ettiği esnafa “Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl” diye sordu. Daha sonra esnaf ile Bakan Yardımcısı Gürcan arasında şu diyalog yaşandı:
“BUGÜN KİRAMIZ ARTTI MORALİMİZ DÜŞÜK”
Esnaf: Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük.
“ÖYLE Mİ”
Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Öyle mi, Allah yerini doldurur ya
Esnaf: İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar
Diğer esnaf: Yeni Çarşı’da böyle yüzde 85 ‘den aşağı artış yok.
“İNŞALLAH MÜLK SAHİBİ OLUN, ÖYLE DUA EDEYİM”
Mahmut Gürcan: İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun.”
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