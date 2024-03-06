Bakan Yerlikaya duyurdu: Havaya ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."
GEREĞİ YAPILDI-6— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 6, 2024
Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye… pic.twitter.com/FI8OPQX2l6
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