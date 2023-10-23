Bakan Yerlikaya'dan AKP'li bürokratın yargılanmasına izin

Yayınlanma: 23.10.2023 - 16:48

Güncelleme: 23.10.2023 - 16:48

Aydın'ın Nazilli'de Revizyon İmar Planı'nı mevzuata aykırı, imar kirliliğine ve kentin siluetinin bozulmasına neden olacak şekilde değiştirme ve belediyeye ait arazilerin üzerindeki ürünleri bazı şahıslara ihalesiz verme suçlamasıyla önceki dönem ve mevcut belediye başkanları ile meclis üyelerine yargı yolu göründü.

Halk TV'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzasıyla başkan ve meclis üyeleri ile iki bürokratın yargılanmasına izin veren yazısı taraflara tebliğ edildi.

AKP'Lİ ÖZCAN DA LİSTEDE

Seçildiği İYİ Parti'den istifa ederek 23 Kasım 2022'de AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Emlak İstimlak Müdür Vekili Ali Dürge hakkında belediye arazileri üzerinde bulunan portakal, zeytin, ot gibi ürünleri ihale yapılmadan, rekabet şartları oluşturulmadan, tutanakla bazı kişilere verilmesi suçu işledikleri belirlendi.

Yerlikaya, AKP'li Başkan Özcan'a görevli personele mobbing uygulama suçlamasına ise soruşturma izni vermedi.



