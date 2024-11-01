Bakan Yerlikaya'dan 'Esenyurt' açıklaması: 'Şehrin emini terör yandaşı olamaz'

Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:14

Güncelleme: 01.11.2024 - 12:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'daki güvenlik toplantısının ardından konuştu.

Yerlikaya konuşmasında, CHP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasına ve belediyeye kayyum atanmasına da değindi.

Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan herkesin hakkı, güvenliği devletimizin teminatı altındadır. Bu Cumhuriyet birliğimizin simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın TBMM'de yaptığı konuşmada ifade ettiği gibi bu Cumhuriyet yaşam biçimi her ne olursa olsun kendisini bu vatana ait hisseden herkesin Cumhuriyeti'dir."

"ŞEHRİN EMİNİ TERÖR YANDAŞI OLAMAZ"

"Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir" diyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın önünde yeri var.

Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir."