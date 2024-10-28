Bakan Yerlikaya duyurdu... 45 ilde IŞİD'e operasyon: 216 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde terör örgütü IŞİD'e düzenlenen operasyonda 216 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne 45 ilde düzenlenen Gürz-23 operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
X hesabında bir paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı" dedi.
"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova’da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik GÜRZ-23 operasyonları düzenlendi.
Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
4??5?? ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-23” operasyonlarında 2??1??6?? şüpheli yakalandı?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 28, 2024
??Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir,… pic.twitter.com/JicvQdrA14
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