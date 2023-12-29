Bakan Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu'na 'Diyarbakır Cezaevleri' yanıtı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 18:40

Güncelleme: 29.12.2023 - 18:40

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 17 Ağustos 2023 tarihinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a; Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerini sormuştu.

Tanrıkulu, önergesinde; şu soruları yöneltmişti:

“1 Ocak 2022 – 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında Diyarbakır ilindeki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dair Bakanlığınıza yapılan toplam kaç başvuru ve şikayet bulunmaktadır? Bakanlığınızca ne tür işlemler yapılmıştır? Hem Diyarbakır hem de Türkiye genelinde cezaevlerinde yeterli denetim sağlanması konusunda etkili ve somut önlemler alınacak mıdır?

Diyarbakır’da cezaevlerinde kötü muamele gördüğü gerekçesiyle toplam kaç hükümlü ve tutuklu başvuru yapmıştır? Başvurular akabinde toplam kaç cezaevi yöneticisi hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır? Diyarbakır’da cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen kötü muamele ve yaşam hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla cezaevlerinde bulunan kamera görüntüleri incelenmiş midir ya da incelenecek midir? İncelenmişse, ne tür yasal işlemler yapılmıştır?”

Adalet Bakanı Tunç, Tanrıkulu’nun önergesine; 20 Aralık’ta yanıt verdi. Tunç, yanıtında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ceza İnfaz Kurumları, hem ulusal hem de uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından düzenli aralıklarla haberli ve habersiz olarak ziyaret edilmekte; hükümlü ve tutukluların sağlıklı yaşam koşulları; iç güvenlik, sevk ve nakil işlemleriyle ilgili aksaklık ve eksiklikler yetkili mercilere bildirilmektedir.

Hükümlü ve tutuklular veya sivil toplum örgütleri, resmi ya da özel insan hakları kuruluşları tarafından yapılan başvurular titizlikle incelenmekte, adli ve idari yönden yapılan soruşturmalar sonucunda kusur ve ihmali olan görevliler hakkında yasal gereğine tevessül edilmektedir.

Ülkemizde tüm ceza infaz kurumlarında iş ve işlemler, başta 5275 sayılı Kanun olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve insan onuruna saygı ilkesi esas alınarak yürütülmektedir.”



