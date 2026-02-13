Bakan Yusuf Tekin Tevhid-i Tedrisat'ı hatırladı, İBB kreşlerini hedef aldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in temelini attığı Beykoz’daki Sevgi Bahçesi Anaokulu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Beykoz Belediye Başkanlığı’nda yapılan protokol törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de katılırken Bakan Yusuf Tekin anaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin, belediyelerin işlettiği okul öncesi eğitim kurumlarının durumuna ilişkin sorulara yanıt veren Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Hukuk devletinin diğer devletlerden farkı, herkes anayasa başta olmak üzere hukuk kurallarına uymakla mükellef. Anayasamız; devrim kanunları, Tevhid-i Tedrisat, Türkiye'de eğitim-öğretim hakkını, yetkisini, sorumluluğunu, denetimini Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakmış durumda. Biz de bu anayasanın bize verdiği yetki çerçevesinde yasal düzenlemelerle bu alanı düzenlemeye çalışıyoruz" dedi.

Tekin, bir kamu kurumu, STK ya da özel bir işletmenin özel anaokulu açmak için Bakanlığa başvurması gerektiğini, tanımlanan söz konusu standartları yerine getirenlere izin verildiğini kaydetti.

İBB KREŞLERİ HEDEFTE

İBB’nin işlettiği kurumlarla ilgili hiçbir yetkilerinin olmadığını iddia eden Tekin, "Biz şunu söylüyoruz. Burası anaokulu mu, kreş mi? Eğer eğitim veriyorsanız Milli Eğitim Bakanlığının tanımladığı standartlara uyup uymadığınızı, buna göre hizmet verip vermediğinizi denetleyecek bir standartlar silsilesi olması lazım.” ifadelerini kullandı.

“Eğitim değil de bakım diyorsanız o zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının standartları var. 'İkinizin de standartlarına uymuyorum, kafama göre davranacağım' demek hukuk devleti ilkesine aykırıdır.” diyen Tekin, “Bunu açıklarken de hukuka uygun olmayan bir şekilde kendilerini hukukun üstünde görecek şekilde tanımlamaları, 'Burayı denetleyemezsiniz, gelin erkekseniz denetleyin.' tarzında tavırlar hiç hoş değil." sözlerini sarf etti.

Yusuf Tekin, sözlerinin devamında "İBB dahil hangi belediye olursa olsun, usulüne, standartlara uygun, bize emanet edilen çocukların cinsel istismar dahil her türlü güvenliklerinin alındığı bir mekanizmayı oluşturabilmek adına, bizim denetimimizde açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz ama kanunda, yönetmelikte tanımlanmayan isimlerle bir anlamda yangından mal kaçırır gibi hukuktan kurum kaçırarak kendilerinin açtığı, işletme ruhsatı, açılış onayı verdiği ama kamu otoritesi, kamu hukuku açısından hiçbir yere oturmayan yapılar maalesef bizim denetimimizde değiller” dedi.

Tekin, “Onlar, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından izinsiz faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gereken yerler" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Konuşmasının ardından Bakan Tekin ve beraberindekiler Beykoz Belediyesi Başkanlık Binasına geçti. Beykoz Eğitime Destek Derneği tarafından okul öncesi eğitim alanında hizmet vermesi amacıyla inşası tamamlanmak üzere olan anaokulunun, Millî Eğitim Bakanlığına devredilmesine yönelik protokol Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Dernek Başkanı Gülay Demirel arasında imzalandı.