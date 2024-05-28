Bakana hastalıklı et ithali tepkisi

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna’dan ithal edilen karkas ette, insan sağlığına zararlı salmonella bakterisinin çıktığını açıkladı.

İrem Karataş
Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00
Bakana hastalıklı et ithali tepkisi
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Adem, etlerin yurttaşa satılıp satılmadığı yönünde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bilgi vermesini istedi.

Gerekli testler sonuçlanmadan etlerin ülkeye sokulmasının halk sağlığını tehlikeye attığını ve sorumluların suç işlediğini belirten Adem, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu etler vatandaşa satıldı mı bilmiyoruz? Neden analizlerini yapmadan alıyoruz” dedi.

Bakan Yumaklı ve tüm sorumluları istifaya çağıran Adem şunları söyledi: “Çiftçiği değil patronları düşünen bakan, halk sağlığı ile oynayamaz, halkın hastalıklı et yemesine göz yumamaz.”


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