Bakan'dan " ‘Egemenlik şeriatındır’ tepkisi: Kimsenin gücü yetmez

23 Ekim 2021 Cumartesi, 10:50

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, hakkında çok sayıda iddia gündeme gelen AKP destekli "savunma şirketi" SADAT'ı Meclis'te gündeme getirdi.

Murat Bakan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada SADAT’ın iç içe geçmiş üç yapıdan oluştuğunu ifade ederek SADAT Başkanı Adnan Tanrıverdi’nin geçmişte yazdığı yazılara dikkat çekti, hazırladıkları taslak Anayasa’nın detaylarını Meclis kürsüsünden okudu.

‘Farklı Bir Anayasa’ başlıklı taslakta, değişmez maddelerin ve laiklik ilkesinin Anayasa’da bulunmaması gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının değişebileceği önerilerinin olduğuna dikkat çeken CHP’li Bakan, “’Egemenlik şeriatındır’ diyorlar. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazısını kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Biz Kurtuluş Savaşı’nda 3 cephede savaştık; doğu cephesinde, batı cephesinde, güney cephesinde savaştık. Yedi düvelin gücü yetmedi bunları değiştirmeye, kimsenin de gücü yetmez” dedi.

SADAT’ın araştırılması için verilen meclis araştırmasının, AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini vurgulayan CHP’li Murat Bakan, “SADAT iç içe geçmiş üç yapıdan oluşuyor; iki dernek, bir şirket. ASDER ilk dernek, ilk Adaleti Savunanlar Derneği. Daha sonra ASSAM kuruluyor, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği ve son olarak SADAT kuruluyor. Üçünün ortak noktası: Adnan Tanrıverdi. Birisinin onursal başkanı, birisinin başkanı, birisinin de yönetim kurulu başkanı” dedi.

"SADAT BAŞKANI ERGENEKON KUMPASINI DESTEKLEMİŞ"

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi’nin geçmişte yazdığı yazıları ve hazırladıkları Anayasa taslağını hatırlatan CHP’li Bakan, “Ergenekon kumpasında 16 Ocak 2009’da yazdığı bir yazı var. Haksız, hukuksuz yargılanan vatansever subayları yargılayan FETÖ’cü hâkimler, savcılar için diyor ki: ‘Destekliyoruz onları, bu yargılamayı yapanları destekliyoruz.’ Destekleyen bir yazı yazmış, o yazı da hâlâ Adnan Tanrıverdi’nin kendi sayfasında duruyor." hatırlatması yaptı.

ANAYASA TASLAKLARINDA ‘DEĞİŞMEZ MADDELER BULUNMAMALIDIR’ DİYORLAR

ASDER'in 30 Aralık 2011 tarihinde Meclis'e bir anayasa önerisi getirdiğini belirten Bakan, "Farklı Bir Anayasa’ başlıklı önerinin 3’üncü maddesinin (a) fıkrasında diyor ki: ‘Anayasa’da resmî ideoloji olmamalıdır.’ (b) fıkrasında ‘Değişmez maddeler bulunmamalıdır’, Anayasa’mızın değişmez maddelerinin değişmesi gerektiğini söylüyor. ‘Laiklik ilkesi anayasada bulunmamalıdır’ diyor. (d) fıkrasında ‘Resmî dil Türkçe olmalı’ diyor ama bu ‘Resmî dil Türkçe’yi daha sonra ‘Arapça’ olarak değiştirdiler, biliyorsunuz bir konfederasyon anayasası yaptılar. Nedir bizim Anayasa’mızdaki değişmez maddeler: Cumhuriyet, yani devletin şeklidir. Cumhuriyetin nitelikleridir. ‘Atatürk milliyetçiliği kalkabilir’ diyor mesela. ‘Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmayabilir Türkiye Cumhuriyeti’ diyor. ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı değişebilir’ diyor. ‘Resmî dili, ay yıldızlı bayrağı, millî marşı olan İstiklal Marşı da değişebilir, başkenti de değişebilir’ diyor” ifadelerini kullandı.

‘EGEMENLİK ŞERİATINDIR’ DİYORLAR

CHP’li Bakan, 2017 yılında Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi’ne dikkat çekti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“O konfederasyon anayasasının ilk taslağındaki 6’ncı maddede diyor ki: ‘ASRİKA İslam Devletler Birliği resmî dili Arapçadır.’ Bizim millî dilimizden vazgeçmemizi bekliyorlar. ‘Bayrağı, şekli kanunla belirlenen kırmızı yeşil zemin üzerine beyaz ay ve millî devlet sayısı kadar yıldızlı bayraktır.’ Bir konfederasyon oluşturacaklar, biz egemenlik haklarımızın bir kısmını konfederasyona devredeceğiz. 7’nci maddesinde ‘İslam Birliği’nin temel amacı, İslam şeriat ve akidesini hâkim kılarak İslam dünyasını süper güçlü olarak tarih sahnesine yeniden çıkmasını sağlamaktır’ diyor. 8’inci madde ‘Egemenlik şeriatındır’ diyor.

‘EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR, YEDİ DÜVELİN GÜCÜ YETMEDİ DEĞİŞTİRMEYE"

Murat Bakan sözlerini şu vurguyla tamamladı:

"Burada ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazısını kaldırmaya kimsenin gücü yetmez, ‘Bunu kaldıracağız’ diyor. Biz Kurtuluş Savaşı’nda 3 cephede savaştık; doğu cephesinde, batı cephesinde, güney cephesinde savaştık. Yedi düvelin gücü yetmedi bunları değiştirmeye, kimsenin de gücü yetmez."