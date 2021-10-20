Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Tüm ülkeler gelip, Türkiye’yi örnek alıyor"

20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun’da yaptığı incelemelerin ardından kurum ziyaretlerinde bulundu.

İlk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mustafa Demir’den Samsun’daki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu ardından Saathane Meydanındaki esnafı gezdi. AKP Samsun İl Binasında partililerle buluşan Bakan Karaismailoğlu, muhalefete yüklendi.

“DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ"

Birçok ülkenin Türkiye’yi örnek aldığını öne süren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye’deki bu büyük gelişme, dünyanın da daha çok gündeminde. Bakmayın siz bizim muhalefet partilerine. Çünkü yıllarca bizim gurbetçi kardeşlerimiz bile Avrupa’da dolaşırken Avrupa’daki ülkelere hayran hayran bakarlardı. Dünya tersine döndü. Gelip şimdi ülkemizde gördüklerinden gurur duyarak gurbete gidiyorlar. Hatta buranın ne kadar geliştiğini, Avrupa’yı bile ne kadar aştığını herkes görüyor. Zaten gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye’yi örnek alıyorlar. Sürekli bizleri ziyaretlere gelip, buradaki değişim ve bilgi birikiminden nasıl faydalanırız diye bizlerden görüş ve öneriler alıyorlar. İnşallah biz de dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip ülke olarak inşallah 2023’ü atlattıktan sonra Türkiye artık dünyaya yön veren en büyük ülkelerinden birisi olacak” diye konuştu.

“ÇOK BÜYÜK İŞLERİ BAŞARDIK”

Devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdiklerinin söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, “Bazılarının hayal dediği bazılarının da hayal bile edemediği çok büyük işleri başardık. Bir devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. Bunların hepsi neden yapıldı? Hepsi vatanımızın, milletimizin sevgisinin bir tezahürüydü. Bölünmüş yol uzunluğunu kısa sürede 30 bin kilometre uzunluğa çıkarmayı hedefliyoruz. 26 olan havalimanı sayımızı 56’ya çıkarttık. Demir yollarında da önemli yatırımlarımız var. Tüm dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en önemli teknolojik işlerini, mühendislik harikası projeleri ülkemize kazandırdık. Hepsi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye kazandırmış olduğu vizyon ve ekip olarak da sizler ve bizlerin verdiği katkıyla bunlar olmuştur. Bu projeler aratarak devam edecek. Çünkü talep ve ihtiyaçlar bitmiyor. Ekonomideki gelişmeler, dünya ticaret hacimlerinin gelişmesi, ihracat rakamlarının coşması, Türkiye’nin dünyanın en büyük en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması tabi ki bu güçlü ulaştırma altyapısının üzerinde oluyor tüm bu gelişmeler. Tüm ekibimizle canla başla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.