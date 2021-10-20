Yeni bütçeye göre AKP iktidarı, gelecek yıl da özelleştirmeleri tam gaz sürdürecek
AKP iktidarı, gelecek yıl da Cumhuriyetin kazanımı olan kamuya ait malları elden çıkarmaya devam edecek.
TBMM’ye sunulan bütçedeki verilere ve sunuma göre, 1986’dan bu yana yapılan yaklaşık 78 milyar dolarlık özelleştirmenin yüzde 96’sını tek başına gerçekleştirmeyi “başarı” olarak nitelendiren AKP, özelleştirmeleri “ekonomiye duyulan güvenin göstergesi” olarak gösterdi. Yeni dönemdeki özelleştirme süreci ise şöyle:
- 286.5 MW kurulu güce sahip dört adet HES’e ilişkin ihale süreci devam ediyor. Toplam 354 MW’lık 13 HES’e ilişkin çalışma da sürüyor. Ayrıca TEİAŞ’nin halka arzına yönelik hazırlık yapılıyor.
- Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ile Taşucu Limanı’nın 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirmesine ilişkin süreç devam ediyor. Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı için yeniden ihaleye çıkılacak. Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti’deki yüzde 51’lik hisse satılacak. Marmara Ereğlisi Çeşmeli köyünde bulunan taşınmazlar ile Marmara Ereğlisi NATO Eski Kabul Limanı’nın özelleştirme ihalesi yapılacak.
SIRA OTOYOLLARDA
- Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi için strateji belirleme çalışmalarına devam edilecek.
- Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’deki hisseler özelleştirilecek. Milli Reasürans TAŞ’deki hisseler ile Compagnie Financiere Ottomane SA’daki hisseler de satılacak.
- Periyodik muayene hizmetleri ile kamuya ait 18 sosyal tesis de özelleştirilecek.
- Özelleştirmelerin sadece kamu finansman yükünü artıran KİT’lerin satışı olarak düşünülmemesi gerektiğine işaret edilen bütçede, ülkenin muhtelif yerlerinde atıl vaziyette birçok gayrimenkul bulunduğu, bunların ekonomiye dahil edilmesiyle verimlilik artışı sağlanacağı savunuldu. Özellikle kent merkezlerinde atıl bulunan taşınmazların “en uygun imar fonksiyonları ile donatılarak” değerlendirildiği de ileri sürüldü.
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