Bakanın hasarlı binalar için bulduğu ‘çözüme’ CHP’den tepki geldi!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:39

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:39

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine sorulan okullara yakın yerlerdeki hasarlı binalara ilişkin bir soruya “Okul yanlarındaki binalarla ilgili de inşallah yerel seçimlerde bizimle, merkezi otoriteyle uyumlu çalışacak bir belediye başkanı seçildiği zaman yanlarındaki problemleri de çözmüş olacağız” şeklinde cevap verdi.

Bakan Tekin’in söz konusu açıklamasına CHP’den tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Bakanın istifa etmesi gerektiğini söyleyerek “Eğitim-öğretimden sorumlu bir bakan olarak toplumu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı beyanlarda bulunmanız sorumluluk bilincinize ve devletin en önemli kurumlarından biri olan Milli Eğitim Bakanlığı makamına yakışmamıştır” diye konuştu.

‘EŞİTLİK’ HATIRLATMASI!

Milletvekili Şevkin, Bakanın yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi de sundu. Önergesinde hasarlı okul binaları ile bu okulların yanındaki bağımsız binaların sayısını, isimlerini de sorgulayan Dr. Şevkin, “Milletimizin tercihiyle seçilen CHP’li belediye başkanlarımız, dil, din, renk, ırk ve siyasi parti tercihi ayrımı yapmadan eşit hizmet anlayışıyla hareket etmektedir. Devleti oluşturan tüm kurumların da vatandaşı ayrıştırmadan, siyasi tercihlerine saygı duyarak, Anayasa’nın eşitlik ve eşit hizmet ilkesine göre davranmak zorundadır” dedi.

“İNSANLARIN HAYATINI SİYASETE ALET ETMEKTİR”

Dr. Şevkin ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti yönetimini ‘otorite’ olarak değerlendiren Bakan Tekin’in, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve demokratik yönetim anlayışının yoksunluğunu da kanıtlar nitelikte konuştuğunu, tüm bu unsurların istifayı gerektirdiğini dile getirdi. Dr. Şevkin, “Ayrıca depremlerde hasarlı binaların yıkılıp yıkılmayacağı konusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Kaldı ki; 6 ay önce yaşanan ve 51 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz bunca acıdan sonra yaptığınız bu açıklama insanların hayatını hiçe saymak ve resmen siyasete alet etmektir” ifadelerine yer verdi.

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin’in Bakan Tekin’e yönelttiği ve cevaplandırmasını istediği sorular ise şu şekilde:

“1- Adana’da kaç okul ağır hasarlı, kaç okul orta hasarlı olarak yıkılmayı beklemektedir? Bu okulları isimleriyle açıklar mısınız? Yıkılacak okulların hangileri aynı yere hangileri başka yerlere yapılacaktır? İsim isim açıklar mısınız?

2- Deprem bölgesini oluşturan 11 ‘İl’de kaç okul ağır hasarlı, kaç okul orta hasarlı olarak yıkılıp yeniden yapılmayı beklemektedir? Tüm deprem bölgesindeki ağır ve orta hasarlı okulların isimlerini açıklar mısınız? Deprem bölgesinde yıkılacak okulların hangileri aynı yere hangileri başka yerlere yapılacaktır? İsim isim açıklar mısınız?

3- Adana’daki orta hasarlı okulların yanındaki kaç bağımsız bina orta hasarlıdır?

4- Deprem bölgesini oluşturan 11 ‘İl’deki orta hasarlı okulların yanındaki kaç bağımsız bina orta hasarlıdır?

5- Adana’da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Merkezi otoriteyle uyumlu çalışacak bir belediye başkanı” savıyla neyi kastettiniz?

6- Depremlerde hasarlı binaların yıkılıp yıkılmayacağı konusu Milli Eğitim’in mi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mı sorumluluğundadır?

7- Şubat ayında yaşanan ve 51 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz bunca acıdan sonra yaptığınız bu açıklama insanların hayatını hiçe saymak ve resmen siyasete alet etmek değil midir?

8- Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim biçimi nedir? Türkiye, otoriter bir rejimle mi yönetilmektedir?

9- 2024’teki yerel seçimlere kadar partinize mensup olmayan belediye başkanlarınca yönetilen deprem bölgesindeki şehirlerde hasarlı okul binaları ve bu okulların yanındaki hasarlı bağımsız binalarla ilgili hiçbir işlem yapmayacak mısınız?

10- 2024’te gerçekleşecek yerel seçimlerde örneğin Adana’da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi kazandığı takdirde hasarlı okul binalarına ve bu hasarlı okul binalarının yanındaki hasarlı bağımsız binalara dokunmayıp, insanları ölüme mi terk edeceksiniz?

11- Açıklamanıza göre tüm şehirlerdeki belediyeler partinizden olursa hizmet üretilecek, aksi halde hizmet sunulmayacak mıdır? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Açıklar mısınız?

12- Bundan sonraki açıklamalarınızda sorumluluk duygusuyla hareket edecek misiniz? Bakanlığınızın gerektirdiği görevleri yerine getirecek misiniz?

13- İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?”