Çocuk Vakfı'ndan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 5 maddelik açık mektup: Eğitim seferberliği başlasın

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

Mektupta, eğitim modelleri için ön hazırlıkların başlatılması amacıyla toplam 5 yıl sürecek ülke ölçekli “Eğitim ve Öğretim Hareketi” ile gerçekleşecek beş aşamalı “Eğitim ve Öğretim Seferberliği” için öneriler 5 maddelik yol haritası şeklinde sıralandı:

1. Kanunla, eğitim sisteminin güncellenmesi aşamalarında ülke ölçekli çocuk görüşü alınması amacıyla Türkiye Çocuk Meclisi kurulması. (2023)

2. Bilimsel kurul modeli anlayışına göre çalışacak, Türkiye Eğitim Konseyi’nin oluşturulması. (2023)

3. Eğitimle ilgili bütün paydaşların etkin katılımı ile Türkiye Eğitim Politikası ve Strateji Belgesi’nin hazırlanması. (2024)

4. Eğitim sisteminin temel amaç ve hedefleri yanında; Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması. (2024)

5. Eğitim sisteminin kabul edilmesi, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun hazırlanması. (2023-2024)