Bakanların önerge karnesi 'sıfır' çıktı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis’te bakanlara verilen soru önergelerini derledi. En çok soru önergesi verilen bakanın 939 önergeyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olduğunu belirten Sarıgül, bu önergelerin sadece 27’sine karşılık verildiğini aktardı.
Yanıtların yetersiz kaldığını söyleyen Sarıgül, “TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakana toplam 5 bin 731 soru önergesi verilmiş. Sadece 2 bin 75’i cevaplandırılmış” dedi.
Sarıgül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarıyla ilgili soru önergesi verdiğini belirtti. Sarıgül, “Trajikomik bir cevap geldi. ‘Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle çeşitli etkinlikler yapılmış olup yıl sonuna kadar sürecek’ denilerek geçiştirilmiş” ifadelerini kullandı.
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