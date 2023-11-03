Bakanların önerge karnesi 'sıfır' çıktı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Yanıtların yetersiz kaldığını söyleyen Sarıgül, “TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakana toplam 5 bin 731 soru önergesi verilmiş. Sadece 2 bin 75’i cevaplandırılmış” dedi.

Sarıgül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarıyla ilgili soru önergesi verdiğini belirtti. Sarıgül, “Trajikomik bir cevap geldi. ‘Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle çeşitli etkinlikler yapılmış olup yıl sonuna kadar sürecek’ denilerek geçiştirilmiş” ifadelerini kullandı.