Bakanlık Çömez'in çocuklarla ilgili yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM’nin 10 Ekim’deki birleşiminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verdiği soru önergelerinin yanıtlanmadığını belirtti. TBMM tutanaklarına yansıyan diyaloglara göre Çömez, “Parlamentonun denetleme faaliyetlerini yerine getiremediğini” söyledi.

BAKANLIKTAN SES YOK

Çömez, “Zaten gensoru şansımız yok ama verdiğimiz soru önergelerine dahi genellikle cevap almıyoruz, aldığımız cevaplar da maalesef yetersiz oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a defalarca soru önergesi verdim, duvar gibi, bakanlık cevap vermiyor beni mahkemeye veriyor.” dedi. Çömez, “Bandırma Çocuk Yuvası’nda yaşanan ve müfettiş raporlarıyla tespit edilmiş bazı şeyleri sordum, cevap vermemiş. Balıkesir’de iki yavrumuz gece yarısı çocuk yuvasından alındı, kendilerini dışarıya götüren yetişkinler tarafından taciz edildi. Çocuklara uyuşturucu verildi, ardından çıkan yangında o yetişkin hayatını kaybetti, çocuklardan biri uzun süre yoğun bakımda kaldı. ‘Nedir bu olayın aslı? Niye oldu?’ diye soruyorum, cevap yok” diye konuştu. Mersin’deki bir yuvadan terör örgütü PKK’ye katılması üzerine kaçırılan çocuklara ilişkin Meclis’e verdiği araştırma önergesini anımsatan Çömez, “Emniyet tarafından yakalanmışlar ve bir kısmı şu anda Adana’da cezaevinde. Cezaevindeki çocuklarla konuştum ve bunu ifşa ettim. Sayın bakan lütfedip bize bilgi vermek yerine cezaevine müfettişler gönderdi, ‘Turhan Çömez çocuklarla nasıl konuştu?’ diye sorguladı” ifadelerini kullandı.

BELGELERLE HESAPLAŞIRIZ

Çömez şöyle konuştu: “Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki çocuk yuvasında çalışan 24 yaşındaki T.A.’nın 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğine dair belgeler geldi. Bunu da sordum: ‘Sayın bakan nedir bu? Böyle bir şey var mı, yok mu? Varsa eğer ne yaptınız’ dedim, lütfedip cevap dahi vermedi. Ama ne zaman açıklama yapsam mahkemeye veriyor, hatta şu anda Meclis’teki dokunulmazlık dosyalarımdan bir tanesi onunla ilgili. Umarım dokunulmazlık dosyam kaldırılır ve mahkemede belgeler ışığında hesaplaşırız.

Ayrıca, yaklaşık yedi-sekiz ay önce bir baba 3.5-4 yaşındaki yavrusunu Bahçelievler Çocuk Yuvası’na emanet etmiş. Sağlık raporlarına baktım çocuk yuvaya emanet edildiğinde sapasağlam ve bir gece kanamalı bir şekilde o yavru yuvadan hastaneye götürülüyor, sonra yaşamını yitiriyor. Devlete emanet edilmiş bir yavrunun hayatını bu şekilde kaybetmesi çok vahim bir durumdur.”

SİSTEMATİK ŞİDDET

Niğde’deki bir yuvada yaşanan olayı aktaran Çömez, “Dokuz yaşındaki yavru çocuk yuvasındayken hayatını kaybetmiş. Gazeteci İsmail Saymaz bunu gündeme getirdi, peşine düştüm. Çocuğun epilepsisinin olduğunu söylüyorlar. Devlete emanet edilmiş bir çocuk için ‘Epilepsi krizinden öldü’ diyemezsiniz, bu çok vahim bir hatadır. Valilik konuyu araştırırken ‘Acaba başka bir ihmal var mı’ diye kurumdaki geçmiş videoları inceledi ve sistematik bir şekilde çocukların darp edildiği ortaya çıktı. Bu çocuklar bize emanet; yetki, sorumluluk ve makam sahipleri şeffaf olmak, hesap vermek zorundadır” ifadelerini kullandı.