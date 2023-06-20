Bakanlık otomobillerdeki fahiş artışa karşı harekete geçiyor

Yayınlanma: 20.06.2023 - 20:28

Güncelleme: 20.06.2023 - 20:28

Otomotiv piyasasındaki sorunlar devam ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat uygulamalarına karşı bir hamle geldi.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci‘nin bildirdiğine göre gün boyunca süren görüşmelerden çıkan önemli başlıklar şöyle:

"-Temmuzda bitecek ‘6 ay ve 6 bin km’ sınırlaması uzatılarak devam edecek.

-Fiyat artışının en önemli nedenlerinden birinin vatandaşın alıp sattığı araçlar olduğu net olarak anlaşılmış. Bu yüzden mevcutta sadece otomotiv ticareti yapan şirketleri kapsayan uygulamaya şahıs ve diğer şirketler de dahil edilecek.

-Kiralama şirketlerine en az bir yıl satışa yasağı gelebilme ihtimali var.

-Bakan araç fiyatlarını düşürme ve kayıt dışı ticareti kesme konusunda oldukça kararlı olduğunu gösterdi.

-Sektör yetkililerine yapılan hilelere karşı 15’e yakın dosya verildi.

-Bakan Bolat, sıfır araçların yatırım aracı olarak görüldüğü ve bunu bitireceğini apaçık beyan etti.

-Sektör yetkilileri de önümüzdeki aylarda durumun dengeleneceğini iletti.

-Alınacak kararlarda ve yapılacak derinlemesine denetimlerde sektör temsilcilerinden de destek istendi.

-Bakan Bolat gümrükte stok yapılmasına kadar her şeyi araştırmış.

-Sektör yetkililerini de dinleyen bakan, bayilere birçok ceza kesildiğini, daha da tespit edilen çok bayi olduğunu aktardı."