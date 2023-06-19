Toyota'dan manuel vitesli elektrikli otomobil

Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:48

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:48

Japon otomobil üreticisi Toyota elektrikli bir otomobilde ilk kez manuel şanzıman kullanmak için çalışmaya başladı.

Toyota'nın Başkanı Akio Toyoda'nın 2021 yılında markanın elektrikli spor otomobili Toyota GR modeli üzerine açıklamada bulunmuş "benzin kokusunu alamasanız bile" ve "motor sesine sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Elektrikli otomobiller içten yanmalı motorlulara kıyasla motor gücünün tamamını çok kısa sürede tekerleklere iletebilirken içten yanmalı motorlar ise tüm gücünü ancak maksimum devire ulaştıklarında verebiliyorlar.

Bu da elektrikli otomobilleri özellikle anlık hızlanmalarda çok daha sportif hale getiriyor.

Ancak henüz çoklu dişli sistemine ya da sürekli değişken oranlı bir şanzımana sahip olmayan elektrikli otomobillerin bu nedenle son hızları motor güçlerine oranla düşük kalıyor ve motor sesi olmaması nedeniyle bu araçların tepkilerini anlamada sürücüler zorluk yaşıyordu.

Toyoda bu açıklaması ile elektrikli otomobillerde yeni sayfanın açılacağının sinyalini vermişti.

MANUEL VİTESLİ SÜPERSPOR

Toyota'nın lüks bölümü olarak bilinen Lexus da kendi sıfır emisyonlu spor araç konseptini geçtiğimiz aylarda tanıttı. Electrified Sport Concept adı verilen bu aracın ise V10 motorlu LFA'nın elektrikli yeni bir versiyonu olduğu ifade ediliyor.

Bu yeni konseptin üçüncü bir pedal ve bir devir saati ile manuel şanzımana sahip olacağı kesinleşti. Lexus, konsept 0-100 km/sa hıza 2 saniyenin altında bir sürede ulaşabileceğini ve 700 kilometre üzerinde bir menzile ulaşabileceğini de iddia etti.

Toyota ve Lexus'un açıkladığı bu yeni teknolojiler ile elektrikli araçlar kısa süre içinde yeni bir boyuta ulaşacak.