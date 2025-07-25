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Bakırköy mitinginin ardından operasyon: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi!

Bakırköy mitinginin ardından operasyon: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi!

25.07.2025 17:09:00
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Haber Merkezi
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Bakırköy mitinginin ardından operasyon: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi!

Bakırköy'deki CHP mitingi sonrası evleri basılarak gözaltına alınan TİP üyesi ve yöneticisi 10 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Bakırköy’de çarşamba günü düzenlenen mitingde atılan sloganlar nedeniyle aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu 10 yönetici ve üyenin gözaltına alındığını duyurdu.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan 10 ismin savcılık ifadelerinin tamamlandığı ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

Gelişmeye ilişkin TİP İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle: 

"Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın’ın da aralarında olduğu 10 yoldaşımız, halkın iradesini savundukları için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bu düzen, arkasına dizilmeyen herkesi gözaltılarla, baskınlarla susturmaya çalışıyor. Boşuna uğraşmayın, bizi böyle sindiremezsiniz!

Siz Saray ve etrafındaki bir avuç insansınız; biz ise halkız, milyonlarız. Halkın elinden iradesini ve özgürlüğünü almaya çalışanları durduracağız.

Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın, memleketin yakasından düşün!"

İlgili Konular: #türkiye işçi partisi #Cumhurbaşkanı'na hakaret #BAKırköy

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