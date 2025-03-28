Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Silivri'ye gitti: İmamoğlu'nun mesajını duyurdu

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:33

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:37

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Akın ayrıca tutuklu olan tüm belediye başkanlarını, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile de görüştü.

İmamoğlu ile uzun bir sohbet ettiğini belirten Akın, ''Ekrem Başkanın ve tüm arkadaşların moralleri yerinde çünkü haklı olduklarını bildiklerinden onun verdiği özgüven içerisinde, milletin verdiği büyük teveccüh karşısında etkilendiklerini, duygulandıklarını ifade etti. Başkanlarımız hala içerde çalışmaya devam ediyorlar. Tabii kolay değil aileleri dışarda, kendileri içerde; sevdikleri dışarda, kendileri içerde” dedi.

Akın, şunları söyledi:

''Burada önemli olan herkesin hukukun kayıtsız şartsız kimseyi ayırmaması, kimsenin hukukun üstünlüğüne olan inancı kaybetmemesi gerekiyor. Herkesin hukukun üstünlüğüne, devletin kurumlarının güvenilirliğine ihtiyacı var. Zor süreçlerden geçiyoruz, herkes sıkıntılar içerisinde. Ama şu anda içerde hem Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, diğer tutuklu belediye başkanlarımız ve bürokratların beklentileri bunun kısa sürede netleşeceği ve bu sıkıntılı sürecin sonlanacağı yönünde. Herkese selamlarını gönderdi İmamoğlu.''

İMAMOĞLU'NUN MESAJINI DUYURDU

İmamoğlu'nun bir mesajı olup olmadığı sorulması üzerine Akın, ''Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekiliyim. Buradan hemen oranın kongresine katılacağım. Ufak bir mesajı var oraya onu da ileteceğim. Bu süreçler geçici süreçler, haklı olanın her zaman kazandığı süreçler. Hukukun üstünlüğüne inanmak, adalete güvenmek hepimizin görevi. İmamoğlu, 'birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağımızı' söyledi'' diye konuştu.

SZC TV’nin 10 gün süre ile karartılmasına ilişkin sorulan soruya Ahmet Akın, “Vatandaşın haber alma özgürlüğü diye birşey var. Tüm kanallar, Tele1, Halk TV, SZC TV, Now TV olsun bunlar vatandaşın haber alma özgürlüğünü dile getiren kanallar. Bu şekilde değerlendirilmedikten sonra bunun hiç kimseye faydası yok. Vatandaşımızın özellikle haber alma özgürlüğünün bu şekilde durdurulmasını doğru bulmuyorum'' yanıtını verdi.