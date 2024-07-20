Barınma değil beslenme sorumlusuymuş: Kızılay'dan özeleştiri: Hatalar da olabilir

Yayınlanma: 20.07.2024 - 20:27

Güncelleme: 20.07.2024 - 20:29

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Etkinlik ve Medya Merkezi'nde düzenlenen TercihFest 2024 etkinliğinde öğrencilerle buluşan Yılmaz, 6 Şubat depremi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir öğrencinin, "Kızılay'ın son depremde izlediği politika hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi yaptığı, kötü yaptığı şeyler nelerdir?" sorusu üzerine Yılmaz, "Türkiye Afet Müdahale Planı var, AFAD tarafından belirlenen ve herkesin uymak zorunda olduğu. Bu planda Kızılay'a verilen sorumluluk beslenme sorumluluğu. Beslenme küresinin ana sorumlusu olan Kızılay. Ama bir taraftan da 156 yıllık bir kurum. 156 yıldır da çadır kurmak, barınma, sağlık hizmeti vermek, sosyal yardımlar, hijyen paketinden kıyafete kadar dağıtmak gibi işlevlerin genetiğinde ve kurumsal altyapısında bulunduğu bir sivil toplum kuruluşu.

Şimdi bu sosyal medyada yaşanan infialin elbette ki bir sebebi var. Elbette ki bir kusur da var orada. Ama 'Türk Kızılay, depremin başından bu tarafa hangi politikayı izledi ve ne yapmaya devam ediyor?' diye sorarsan, Türk Kızılay depremin birinci günü ilk 30 dakikada sahaya inmiş ve hala orayı bırakmamış, hala destek vermeye devam eden Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN İLE KIYAS ETTİ

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye ile Pakistan'ı kıyaslayarak, 2022'de Pakistan'daki sel felaketinden 33 milyon kişinin etkilendiğini ve geçen 2 yılda henüz 1000 ev yapılabildiğini kaydetti.

Kızılay'ın 50 bin çadırı AFAD'a bir gün içinde teslim ettiğini, Türkiye'nin bir aylık süreçte konteyner kentleri kurduğunu anlatan Yılmaz, Türkiye'nin şu ana kadar 100 bin evi teslim eden bir ülke olduğunu söyledi.

Depremde kendilerinin barınma sorumlusu değil beslenme sorumlusu olduklarını aktaran Yılmaz, "Bazen bir olayı bütünüyle değerlendirirken belli şeyleri ıskalayabiliyoruz. Yani bu kadar büyük bir felakette elbette ki eksiklikler olacak. Hatalar da olabilir, hepimiz insanız. Bize düşen nedir? Hata yaptıysak kabul edeceğiz. O hatanın bir daha yapılmaması için önlem alacağız" diye konuştu.

ÇADIR SATTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

On binlerce yurttaşın ölümüne neden olan depremin ardından bölgede bir türlü bulunamayan Kızılay'ın, binlerce insan molozlar altında can çekiştiği sırada elindeki çatır stoklarını satmakla meşgul olduğu ortaya çıkmıştı.

Buna göre; Kızılay, depremin üçüncü gününde AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptı. AHBAP tarafından yapılan açıklamada da Cumhuriyet'in haberi doğrulanmıştı.