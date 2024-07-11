Ünlü İtalyan şef Danilo Kızılay’ın kampında depremzede öğrencilerle buluştu

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:55

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:55

Kızılay, İstanbul Heybeliada’daki gençlik kampında deprem bölgesinden 80 öğrencinin katıldığı “İyilik Şefleri Kampı” düzenledi. Gastronomi alanında öğrenim gören depremzede lise öğrencilerini buluşturan kamp bir de sürpriz konuk ağırladı.

Ünlü şef Danilo Zanna’yı karşılarında gören gençler, hayal ettikleri mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Şef Danilo Zanna ile kampa özel menü hazırlayan öğrenciler, makarna çeşitleri ve aşamalarını deneyimledi. Öğrencilerin mesleklerini hayattaki tutkuları haline getirmeleri gerektiğini ve böyle gelişebileceklerini belirten Şef Danilo, Kızılay’ın kampında olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

İYİLİK ŞEFLERİ KAMPI NEDİR?

Kızılay’ın mesleki gelişim amaçlı düzenlediği tematik kamplar arasında yer alan İyilik Şefleri Kampı, öğrencilerin gastronomi alanında hem teorik hem de pratik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini hedefleyerek düzenlendi.

Kampa katılan öğrenciler, yaratıcı yemek tasarımı, beslenme hizmetleri draması ve kampa özel menü başlıklarında yemek hazırladılar. Kampta ayrıca gençlerin yaratıcı ve sanatsal yönlerini geliştirebilecekleri, kültürel miraslarını tanıyabilecekleri ve spor aktiviteleriyle fiziksel sağlıklarını koruyabilecekleri çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



