Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam tekrar ihraç edildi
'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edilen ancak 8 Kasım'da hakkında göreve iade kararı verilen Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla yeniden ihraç edildi.
Bin 128 akademisyenin imzacı olduğu, 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevindenKanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edidikten yaklaşık 6 buçuk sene sonra görevine iade edilen Mühdan Sağlam, bir kez daha ihraç edildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla yeniden ihraç edildiğini belirtti. Sağlam, "2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden tekrar ihraç edildim. Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…" dedi.
7 sene önce Ankara Üniversitesi'nden ihraç eden Sağlam hakkında 8 Kasım'da göreve iade kararı verilmişti.
2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden TEKRAR İHRAÇ EDİLDİM.— Mühdan Sağlam (@muhdansaglam) February 27, 2024
Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…
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