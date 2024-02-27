Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam tekrar ihraç edildi

Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:47

Güncelleme: 27.02.2024 - 12:47

Bin 128 akademisyenin imzacı olduğu, 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevindenKanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edidikten yaklaşık 6 buçuk sene sonra görevine iade edilen Mühdan Sağlam, bir kez daha ihraç edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla yeniden ihraç edildiğini belirtti. Sağlam, "2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden tekrar ihraç edildim. Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…" dedi.

7 sene önce Ankara Üniversitesi'nden ihraç eden Sağlam hakkında 8 Kasım'da göreve iade kararı verilmişti.