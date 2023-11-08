'Barış akademisyeni' Dr. Mühdan Sağlam görevine iade edildi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:06

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:06

Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, Ankara Üniversitesi tarafından 2017 yılında ihraç edilen Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim görevlisi Mühdan Sağlam’ın mahkeme kararıyla göreve iade edildiğini duyurdu.

Sağlam'la ilgili karara ilişkin sendika şubesinin resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapıldı:

“Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi tarafından 2017 yılında ihraç edilen Mühdan Sağlam hocamız mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Tüm hocalarımız görevine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. #GeriDönüyoruz”



