'Barış akademisyeni' Dr. Mühdan Sağlam görevine iade edildi
'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildiriye imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edilen Dr. Mühdan Sağlam, görevine iade edildi.
Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, Ankara Üniversitesi tarafından 2017 yılında ihraç edilen Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim görevlisi Mühdan Sağlam’ın mahkeme kararıyla göreve iade edildiğini duyurdu.
Sağlam'la ilgili karara ilişkin sendika şubesinin resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapıldı:
“Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi tarafından 2017 yılında ihraç edilen Mühdan Sağlam hocamız mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Tüm hocalarımız görevine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. #GeriDönüyoruz”
Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi tarafından 2017 yılında ihraç edilen Mühdan Sağlam hocamız mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Tüm hocalarımız görevine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. #GeriDönüyoruz pic.twitter.com/84d25fvPd1— Eğitim Sen Ankara 5 (@ankara5nolu) November 8, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaymakamdan 'döner' hesabı
- Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
- İşte 'Polat'ları yakan o ihbar mektubu
- Barış Yarkadaş'tan açıklama geldi
- Filistin Devlet Başkanı Abbas’a suikast girişimi iddiası
- Akşener'den yanıt geldi!
- CHP'li isimden İmambakır Üküş açıklaması!
- Açıklama geldi!
- Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali ortaya çıktı
- 'Transfer'de 'teşvik' iddiası